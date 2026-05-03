Пер-Матиас Хьогмо: Не изглеждаме като силен отбор, трябва да променим това

Старши треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо не скри разочарованието си след поражението с 0:1 от ЦСКА в двубой от 32-ия кръг на Първа лига, като подчерта, че отборът е далеч от желаното ниво.

"Много далеч сме от стандартите ни, както и от начина, по който исках да играем. Стартирахме лошо, допуснахме гол, но създадохме някои шансове. Качеството е непостоянно“, заяви Хьогмо.

Норвежкият специалист отчете, че въпреки създадените положения, липсата на ефективност е била ключова

"Трябва да отбелязваме нашите положения. Допуснахме технически грешки и избързвахме в някои ситуации. Имаме проблеми“, допълни той.

Наставникът посочи и кадровите трудности като фактор за представянето.

"Имахме доста контузии. Започнахме с тези, които са най-свежи. Когато започнеш по този начин срещата, е много трудно“, коментира Хьогмо.

Той изрази надежда, че част от основните играчи ще се завърнат скоро, като същевременно подчерта ролята на младите футболисти.

"Имаме талантливи състезатели в академията и втория отбор. Младите могат да научат много“, каза още треньорът.

В заключение Хьогмо бе категоричен, че представянето не отговаря на нивото на клуба.