Борусия Мьонхенгладбах подчини Борусия Дортмунд и си осигури място в Бундеслигата и догодина

Борусия Мьонхенгладбах си гарантира оставането в Бундеслигата и през следващия сезон, след като победи с 2:1 Борусия Дортмунд в двубой от 32-ия кръг на германското първенство.

С успеха "жребчетата“ събраха 35 точки и дръпнаха с девет пред първия под чертата Санкт Паули два кръга преди края, което окончателно им осигури оцеляването в елита.

Домакините бяха по-активният отбор през по-голямата част от срещата и стигнаха до победното попадение в 88-ата минута. Харис Табакович се възползва от подаване на Роко Райтц в наказателното поле и с прецизен удар донесе трите точки на своя тим.

Въпреки поражението Борусия Дортмунд остава на стабилна позиция в класирането и почти сигурно ще завърши на второ място зад шампиона Байерн Мюнхен, като има аванс от пет точки пред РБ Лайпциг.

По-рано през деня Майнц също записа победа с 2:1 срещу Санкт Паули, като Филип Тийтц и Филип Мвене реализираха головете за успеха, който изкачи отбора до десетото място в подреждането.