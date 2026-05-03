Лъчезар Балтанов: Планът ни отиде на вятъра след червения картон

Старши треньорът на Ботев Пловдив Лъчезар Балтанов не скри разочарованието си след поражението с 0:2 от Локомотив в дербито на града, като подчерта, че ранният червен картон е променил изцяло развоя на срещата.

"Днес всичко се обърка и планът ни за мача отиде на вятъра. Необмислена постъпка на Емерсон. Не го приемам. Това ни накара да играем по коренно различен начин от този, който искахме“, заяви Балтанов.

Наставникът на "канарчетата“ все пак изрази задоволство от реакцията на своя тим след почивката, когато въпреки численото неравенство Ботев успя да бъде по-агресивен и да търси обрат.

"Искам да поздравя момчетата за второто полувреме. Много е тежко в такава ситуация, но показаха дух и воля. В един момент изглеждаше, че ние сме с човек повече. Хвърлихме се ва банк и търсихме победата“, допълни той.

Балтанов коментира и отменения гол, който според него е можел да върне отбора му напълно в мача.

"Сигурен съм, че ако ни бяха зачели попадението, тази емоция можеше да ни поведе към втори гол. В такива ситуации се губи емоцията – дали има засада или не“, каза специалистът.

Той отбеляза още, че контузията на капитана Тодор Неделев също е оказала влияние върху представянето на отбора.