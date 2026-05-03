Локомотив наложи волята си в Пловдивското дерби и гледа все по-оптимистично към Европа

Локомотив Пловдив спечели Битката за Пловдив, след като се наложи с 2:0 като гост на Ботев в двубой от плейофите на Първа лига. Успехът изкачи "черно-белите“ еднолично на пето място с 49 точки. Именно това е позицията в класирането, даваща шанс за участие в бараж за евротурнирите. "Канарчетата“ остават осми с 43 пункта.

Срещата на стадион "Христо Ботев“ започна динамично, а още в 15-ата минута домакините останаха с човек по-малко. Емерсон Родригес бе изгонен с директен червен картон след намеса на ВАР за удар в лицето на съперник.

Локомотив се възползва бързо от численото си предимство и поведе в 18-ата минута. Каталин Иту центрира отдясно, а Жоел Цварц се измъкна от защитата и с глава откри резултата.

До почивката гостите продължиха да бъдат по-опасният отбор, като стигнаха и до втори гол чрез Ефе Али, който обаче бе отменен заради засада.

След паузата натискът на „смърфовете“ не отслабна. Вратарят на Ботев Даниел Наумов направи няколко ключови спасявания, с които задържа интригата – отрази опасни удари на Севи Идриз, Енок Куатенг и Адриан Кова.

Домакините също имаха своите възможности, но не успяха да ги реализират. Най-чистият шанс се откри пред Жулиен Лами в добавеното време, но Наумов отново се намеси решително.

В 90+3-ата минута Локомотив сложи точка на спора. Жоел Цварц получи топката с гръб към вратата, обърна се елегантно и с точен удар оформи крайното 0:2, записвайки второто си попадение в мача.

Победата затвърди възходящата форма на Локомотив Пловдив в плейофната фаза и го постави в отлична позиция в битката за европейските места, докато Ботев продължава да изпитва трудности и остава в долната половина на групата.