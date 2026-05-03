БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Локомотив наложи волята си в Пловдивското дерби и гледа все по-оптимистично към Европа

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:20 мин.
Спорт
Запази

"Смърфовете“ надвиха Ботев с 2:0 на "Колежа“ и се изкачиха на пето място в класирането

локомотив наложи волята пловдивското дерби гледа все оптимистично европа
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Локомотив Пловдив спечели Битката за Пловдив, след като се наложи с 2:0 като гост на Ботев в двубой от плейофите на Първа лига. Успехът изкачи "черно-белите“ еднолично на пето място с 49 точки. Именно това е позицията в класирането, даваща шанс за участие в бараж за евротурнирите. "Канарчетата“ остават осми с 43 пункта.

Срещата на стадион "Христо Ботев“ започна динамично, а още в 15-ата минута домакините останаха с човек по-малко. Емерсон Родригес бе изгонен с директен червен картон след намеса на ВАР за удар в лицето на съперник.

Локомотив се възползва бързо от численото си предимство и поведе в 18-ата минута. Каталин Иту центрира отдясно, а Жоел Цварц се измъкна от защитата и с глава откри резултата.

До почивката гостите продължиха да бъдат по-опасният отбор, като стигнаха и до втори гол чрез Ефе Али, който обаче бе отменен заради засада.

След паузата натискът на „смърфовете“ не отслабна. Вратарят на Ботев Даниел Наумов направи няколко ключови спасявания, с които задържа интригата – отрази опасни удари на Севи Идриз, Енок Куатенг и Адриан Кова.

Домакините също имаха своите възможности, но не успяха да ги реализират. Най-чистият шанс се откри пред Жулиен Лами в добавеното време, но Наумов отново се намеси решително.

В 90+3-ата минута Локомотив сложи точка на спора. Жоел Цварц получи топката с гръб към вратата, обърна се елегантно и с точен удар оформи крайното 0:2, записвайки второто си попадение в мача.

Победата затвърди възходящата форма на Локомотив Пловдив в плейофната фаза и го постави в отлична позиция в битката за европейските места, докато Ботев продължава да изпитва трудности и остава в долната половина на групата.

Свързани статии:

Първа лига: Ботев Пловдив - Локомотив Пловдив (ГАЛЕРИЯ) 0:2
Първа лига: Ботев Пловдив - Локомотив Пловдив (ГАЛЕРИЯ) 0:2
Снимки от шампионатната среща между Ботев Пловдив и Локомотив Пловдив
#Първа лига 2025/2026 #ПФК Локомотив Пловдив #ПФК Ботев Пловдив

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
1
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Сланите унищожиха почти изцяло черешовата реколта в Кюстендилско
2
Сланите унищожиха почти изцяло черешовата реколта в Кюстендилско
Ивайло Габровски в предаването "Зала на славата"
3
Ивайло Габровски в предаването "Зала на славата"
Регионалният министър: Свлачището е с необичайно огромни размери, поне месец ще продължат проучванията
4
Регионалният министър: Свлачището е с необичайно огромни размери,...
Търсят решение за изграждане на временен път в района на пропадналия участък между Пампорово и Смолян
5
Търсят решение за изграждане на временен път в района на...
Слънчево време през новата седмица и повишение на температурите
6
Слънчево време през новата седмица и повишение на температурите

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
2
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
3
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Коя е Михаела Доцова?
4
Коя е Михаела Доцова?
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
5
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
6
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов

Още от: Български футбол

Ангел Петричев: Лудогорец е в тежка криза, ще направим всичко да изглеждаме по-добре догодина
Ангел Петричев: Лудогорец е в тежка криза, ще направим всичко да изглеждаме по-добре догодина
Пер-Матиас Хьогмо: Не изглеждаме като силен отбор, трябва да променим това Пер-Матиас Хьогмо: Не изглеждаме като силен отбор, трябва да променим това
Чете се за: 01:37 мин.
Христо Янев: Длъжни сме да направим всичко, за да доближим противниците в класирането Христо Янев: Длъжни сме да направим всичко, за да доближим противниците в класирането
Чете се за: 01:57 мин.
Борусия Мьонхенгладбах подчини Борусия Дортмунд и си осигури място в Бундеслигата и догодина Борусия Мьонхенгладбах подчини Борусия Дортмунд и си осигури място в Бундеслигата и догодина
Чете се за: 01:25 мин.
ЦСКА отново повали Лудогорец и задълбочи кризата при шампионите ЦСКА отново повали Лудогорец и задълбочи кризата при шампионите
Чете се за: 02:40 мин.
Първа лига: ЦСКА - Лудогорец (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: ЦСКА - Лудогорец (ГАЛЕРИЯ)

Водещи новини

Тежка катастрофа на Северната скоростна тангента
Тежка катастрофа на Северната скоростна тангента
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Почина журналистът и икономист Красимир Лаков Почина журналистът и икономист Красимир Лаков
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
България и Армения подписаха декларация за стратегическо партньорство България и Армения подписаха декларация за стратегическо партньорство
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Напрежение по оста Берлин–Вашингтон: Над 5000 американски...
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Ивайло Мирчев, "Да, България": Ще атакуваме бюджета с...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Трети ден най-прекият път между Смолян и Пампорово е блокиран от...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
В очакване на новия кабинет: Какви са приоритетите на управляващи и...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ