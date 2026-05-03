Душан Косич: Футболните аргументи бяха на наша страна в дербито

Старши треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич призна, че неговият отбор е имал и доза късмет при победата с 2:0 над Ботев в дербито на града, но подчерта, че „смърфовете“ са заслужили успеха с играта си.

"Късметът донякъде беше на наша страна. Изиграхме добър двубой и се надявахме на такъв резултат. Футболните аргументи бяха на наша страна“, заяви Косич след края на срещата.

Наставникът на „черно-белите“ отличи индивидуалната класа на своите футболисти като ключов фактор за победата, но призна, че тимът му не е бил безупречен, въпреки че е играл с човек повече през по-голямата част от мача.

"Вкарахме два много красиви гола. Индивидуалните качества бяха много важни. Имахме човек повече, но в някои моменти страдахме“, коментира той.

Косич обърна внимание и на реакцията на съперника след почивката, когато Ботев е създал трудности със своята агресия и физическо присъствие.

"Ботев е добър отбор със силни футболисти. През второто полувреме стана по-агресивен, а ние закъснявахме. Имат високи играчи и това ни създаде проблеми. Затова не мога да бъда изцяло доволен“, добави специалистът.

Въпреки успеха, треньорът на Локомотив подчерта, че отборът трябва бързо да пренасочи вниманието си към следващите мачове.