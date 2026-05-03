Душан Косич: Футболните аргументи бяха на наша страна в дербито

Треньорът на Локомотив Пловдив отчете и доза късмет при успеха над Ботев, но подчерта нуждата от още развитие
Старши треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич призна, че неговият отбор е имал и доза късмет при победата с 2:0 над Ботев в дербито на града, но подчерта, че „смърфовете“ са заслужили успеха с играта си.
"Късметът донякъде беше на наша страна. Изиграхме добър двубой и се надявахме на такъв резултат. Футболните аргументи бяха на наша страна“, заяви Косич след края на срещата.
Наставникът на „черно-белите“ отличи индивидуалната класа на своите футболисти като ключов фактор за победата, но призна, че тимът му не е бил безупречен, въпреки че е играл с човек повече през по-голямата част от мача.
"Вкарахме два много красиви гола. Индивидуалните качества бяха много важни. Имахме човек повече, но в някои моменти страдахме“, коментира той.
Косич обърна внимание и на реакцията на съперника след почивката, когато Ботев е създал трудности със своята агресия и физическо присъствие.
"Ботев е добър отбор със силни футболисти. През второто полувреме стана по-агресивен, а ние закъснявахме. Имат високи играчи и това ни създаде проблеми. Затова не мога да бъда изцяло доволен“, добави специалистът.
Въпреки успеха, треньорът на Локомотив подчерта, че отборът трябва бързо да пренасочи вниманието си към следващите мачове.
"Нямаме много време за празнуване. Имаме доста жълти картони и натоварен цикъл, но така трябва да се представяш. Не сме постигнали нищо – продължаваме да се развиваме“, каза още Косич, допълвайки, че тимът "живее за тези моменти“, които споделя с феновете си.