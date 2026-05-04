Хиляди изпълниха улиците на Милано, за да отпразнуват титлата на Интер

Интер спечели титлата в Серия А, а в Милано празненствата продължиха до зори.

"Нерадзурите“ си осигуриха трофея след победа с 2:0 над Парма, изпращайки хиляди привърженици на улицата.

"Пиаца дел Дуомо" се изпълни с фенове, облечени в синьо и черно, мигове след последния съдийски сигнал на близкия "Сан Сиро", а факли и фойерверки осветиха нощното небе.

Атмосферата беше в ярък контраст с тази отпреди година, когато привържениците бяха разочаровани след загубата на титлата в първенството от Наполи в последния ден от сезона и унизителното поражение с 0:5 от Пари Сен Жермен на финала на Шампионската лига.

„Нямам думи. Въпреки всички, които ни проклинаха от началото до края. Само Интер!“, каза фенът на тима Фабио.

„Чудесно. Удивително. И в сравнение с това как завърши миналата година, тази година заслужаваме всичко", добави той.

Много привърженици бяха облени в сълзи, докато празненствата продължиха.

„Беше повече от заслужено. Беше труден сезон в първенството в началото. Но накрая се видя кой наистина имаше отбор, кой имаше дори головете, почти двойно по-голяма голова разлика в сравнение с останалите. Наистина нямаше реална конкуренция“, заяви друг привърженик Федерико.

Очаква се празненствата да продължат преди финала за Купата на Италия на 13 май, където Лацио ще попречи на Интер да постигне дубъл.