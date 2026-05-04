Кристиан Киву след спечелената титла на Интер: Опитвам се да бъда най-добрата версия на себе си

Старши треньорът изведе клуба до 21-ва титла в Серия А, след домакинската победа с 2:0 над Парма.

Кристиан Киву след спечелената титла на Интер: Опитвам се да бъда най-добрата версия на себе си
Старши треньорът на Интер Кристиан Киву заяви, че собственият опит като футболист му е помогнал да изведе клуба до 21-ва титла в Серия А, след като домакинската победа с 2:0 над Парма снощи им даде непреодолима преднина на върха на таблицата.

45-годишният специалист, назначен през юни, прекара седем сезона в Интер като играч и беше част от отбора на Жозе Моуриньо, спечелил требъл през 2010-а. Той пое ръководството след горчивия финал на миналия сезон, когато Интер загуби титлата в последния ден, преди да претърпи поражение с 0:5 на финала в Шампионската лига от Пари Сен Жермен.

„Просто се опитвам да бъда най-добрата версия на себе си, за да помогна на тези момчета, които понякога се нуждаят от моркова, понякога от тоягата“, каза Киву пред DAZN Italia.

„Опитвам се да се възползвам от опита, който съм натрупал в много съблекални, и се старая да не повтарям грешките, с които се сблъсках като играч. Опитвам се да бъда емпатичен, разбиращ, да не мисля за консенсуса на критиците отвън, а само за това какво мислят тези, които ме обичат. Аз съм треньорът, винаги ще бъда обект на дебати и ще бъда изложен на риск, това е работата ми“, допълни той.

Интер е отбелязал 82 гола този сезон - с 30 повече от Наполи, което отразява агресивния им подход под ръководството на Киву.

„Винаги сме искали да бъдем проактивни, след което в зависимост от противниците имахме различни опции, като двама плеймейкъри. Става въпрос и за разбиране на различни моменти от играта“, коментира румънският мениджър.

Интер събра 82 точки при три оставащи мача, на 12 пред втория Наполи. Тимът гостува на Лацио в събота в следващия си двубой.

