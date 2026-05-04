Олимпик Лион победи Рен и се изкачи в Топ 3 във френската Лига 1

Олимпик Лион победи Рен с 4:2 в среща от 32-ия кръг на френската Лига 1 и се изкачи на трето място в битката за място в Шампионската лига.

Първите три тима си осигуряват автоматично място в турнира за следващия сезон, а отборът, завършил четвърти, участва в квалификациите. Лион и Рен се борят за място в тройката, след като Лил завърши наравно 1:1 с Льо Авър по-рано в неделя. Лион е на две точки пред четвъртия Лил и на четири пред петия Рен при два оставащи мача до края на кампанията. Лидер е Пари Сен Жермен със 70 точки.

Нападателят Джордан Муса Ал-Тамари даде преднина на Рен в шестата минута с брилянтен удар под ъгъл след центриране на Естебан Лепол. Украинският нападател Роман Яремчук изравни с глава след асистенция на Корентен Толисо в 37-ата минута, а Толисо вкара от дузпа пет минути по-късно, след като крилото Афонсо Морейра беше фаулиран.

Естебан Лепол отбеляза вкара 19-и гол в лигата с удар от близко разстояние след центриране на Ал-Тамари по лявото крило за 2:2 в 48-ата минута. Но мигове след като отпразнува попадението си с удар в стил голф и поглед в далечината, той не успя да разчете правилно играта и небрежно изпусна топката в центъра на терена. Лион направи бърза контраатака и Морейра в 52-ата минута даде аванс на тима - 3:2. След това Толисо асистира на 19-годишния Ендрик, който реализира за 4:2 с мощен удар в 75-ата, за да подпечата победата.