Волфсбург се спаси частично, но остави интригата жива в битката за оцеляване

Битката за оцеляване в Бундеслигата навлезе в решителната си фаза, след като Волфсбург завърши 1:1 при гостуването си на Фрайбург и се изкачи до мястото за бараж.

"Вълците“ поведоха в резултата в 55-ата минута, когато Константинос Кулиеракис се разписа с глава след центриране от корнер. Домакините обаче отговориха в 75-ата минута чрез Филип Лийнхарт, който също бе точен с глава и оформи крайния резултат.

Поделените точки се оказаха достатъчни, за да осигурят оставането в елита на Хамбургер ШФ и Унион Берлин, които вече са недостижими за опасната зона.

Волфсбург обаче продължава да бъде в рискова позиция, заемайки мястото за бараж. Тимът изпревари Санкт Паули, който отстъпи с 1:2 на Майнц и се свлече до директните места за изпадане заради по-лоша голова разлика.

До края на сезона напрежението остава високо. Волфсбург има тежка програма с визита на Байерн Мюнхен и директен сблъсък със Санкт Паули в последния кръг, който може да се окаже решаващ.

В същото време Хайденхайм също запазва надежди за спасение, след като изостава само на три точки и при две победи до края може да се намеси в битката.

По-рано през деня Борусия Мьонхенгладбах също си гарантира оставането в елита след успех над Борусия Дортмунд.