БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Винисиус отложи титлата на Барселона с два шедьовъра срещу Еспаньол

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Запази

Реал Мадрид спечели с 2:0 на RCDE Stadium и остави каталунците да чакат Ел Класико за евентуалното коронясване

Винисиус отложи титлата на Барселона с два шедьовъра срещу Еспаньол

Реал Мадрид победи Еспаньол с 2:0 като гост в мач от 34-ия кръг на Ла Лига и не позволи на Барселона да празнува титлата още тази вечер.

Героят за "белите“ бе Винисиус Жуниор, който отбеляза два великолепни гола през второто полувреме. До почивката срещата бе изключително напрегната, като Левин спаси Реал след удар на Кабрера, а Винисиус нацели гредата още в 7-ата минута.

В 25-ата минута Ел Хилали първоначално получи директен червен картон за нарушение срещу Винисиус, но след намеса на ВАР решението бе променено на жълт картон.

След паузата Реал натисна по-сериозно и в 54-ата минута Винисиус откри резултата след отлична комбинация с Гонсало. Бразилецът влезе в наказателното поле, освободи се от защитници и прати топката ниско до гредата за 0:1.

Еспаньол опита да отговори, като Терратс и Карлос Ромеро имаха добри шансове, но не успяха да преодолеят Лунин. В 66-ата минута Винисиус сложи точка на спора с ново брилянтно изпълнение - след асистенция с пета от Белингам той прати топката в далечния горен ъгъл за 0:2.

В добавеното време Белингам можеше да направи резултата класически, но Дмитрович спаси.

С успеха Реал Мадрид събра 77 точки и остана втори, на 11 зад Барселона. Каталунците ще могат да станат шампиони именно в Ел Класико следващия кръг, където им е достатъчно равенство.

#Реал Мадрид ФК #Ла Лига 2025/26 #Винисиус Жуниор

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
1
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Сланите унищожиха почти изцяло черешовата реколта в Кюстендилско
2
Сланите унищожиха почти изцяло черешовата реколта в Кюстендилско
Ивайло Габровски в предаването "Зала на славата"
3
Ивайло Габровски в предаването "Зала на славата"
Регионалният министър: Свлачището е с необичайно огромни размери, поне месец ще продължат проучванията
4
Регионалният министър: Свлачището е с необичайно огромни размери,...
Търсят решение за изграждане на временен път в района на пропадналия участък между Пампорово и Смолян
5
Търсят решение за изграждане на временен път в района на...
Слънчево време през новата седмица и повишение на температурите
6
Слънчево време през новата седмица и повишение на температурите

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
2
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
3
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Коя е Михаела Доцова?
4
Коя е Михаела Доцова?
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
5
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
6
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов

Още от: Европейски футбол

Интер е шампион на Италия! "Нерадзурите“ подчиниха Парма и триумфираха със Скудетото №21
Интер е шампион на Италия! "Нерадзурите“ подчиниха Парма и триумфираха със Скудетото №21
Волфсбург се спаси частично, но остави интригата жива в битката за оцеляване Волфсбург се спаси частично, но остави интригата жива в битката за оцеляване
Чете се за: 01:45 мин.
Тотнъм се измъкна от зоната на изпадащите с успех над Астън Вила Тотнъм се измъкна от зоната на изпадащите с успех над Астън Вила
Чете се за: 01:22 мин.
Бетис разгроми Овиедо и продължава да мечтае за Шампионската лига Бетис разгроми Овиедо и продължава да мечтае за Шампионската лига
Чете се за: 02:05 мин.
Манчестър Юнайтед надви Ливърпул в драматично дерби и се завърна в Шампионската лига Манчестър Юнайтед надви Ливърпул в драматично дерби и се завърна в Шампионската лига
Чете се за: 03:12 мин.
Милан се препъна срещу Сасуоло и усложни битката за Шампионската лига Милан се препъна срещу Сасуоло и усложни битката за Шампионската лига
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Тежка катастрофа на Северната скоростна тангента
Тежка катастрофа на Северната скоростна тангента
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Почина журналистът и икономист Красимир Лаков Почина журналистът и икономист Красимир Лаков
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
България и Армения подписаха декларация за стратегическо партньорство България и Армения подписаха декларация за стратегическо партньорство
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Напрежение по оста Берлин–Вашингтон: Над 5000 американски...
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Ивайло Мирчев, "Да, България": Ще атакуваме бюджета с...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Трети ден най-прекият път между Смолян и Пампорово е блокиран от...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
В очакване на новия кабинет: Какви са приоритетите на управляващи и...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ