Винисиус отложи титлата на Барселона с два шедьовъра срещу Еспаньол

Реал Мадрид победи Еспаньол с 2:0 като гост в мач от 34-ия кръг на Ла Лига и не позволи на Барселона да празнува титлата още тази вечер.

Героят за "белите“ бе Винисиус Жуниор, който отбеляза два великолепни гола през второто полувреме. До почивката срещата бе изключително напрегната, като Левин спаси Реал след удар на Кабрера, а Винисиус нацели гредата още в 7-ата минута.

В 25-ата минута Ел Хилали първоначално получи директен червен картон за нарушение срещу Винисиус, но след намеса на ВАР решението бе променено на жълт картон.

След паузата Реал натисна по-сериозно и в 54-ата минута Винисиус откри резултата след отлична комбинация с Гонсало. Бразилецът влезе в наказателното поле, освободи се от защитници и прати топката ниско до гредата за 0:1.

Еспаньол опита да отговори, като Терратс и Карлос Ромеро имаха добри шансове, но не успяха да преодолеят Лунин. В 66-ата минута Винисиус сложи точка на спора с ново брилянтно изпълнение - след асистенция с пета от Белингам той прати топката в далечния горен ъгъл за 0:2.

В добавеното време Белингам можеше да направи резултата класически, но Дмитрович спаси.

С успеха Реал Мадрид събра 77 точки и остана втори, на 11 зад Барселона. Каталунците ще могат да станат шампиони именно в Ел Класико следващия кръг, където им е достатъчно равенство.