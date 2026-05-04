83 години от рождението на великия Георги Аспарухов

Днес се отбелязват 83 години от рождението на легендата на Левски и българския футбол Георги Аспарухов.

Гунди си отиде от този свят едва на 28 г., след като загина при автомобилна катастрофа на прохода Витиня на 30 юни 1971 г.

В негова чест и в знак на почит от клуба пускат специална серия артикули.

"Днешният ден е особен за всеки левскар. Ден на гордост, но и на тиха болка. Днес своя 83-и рожден ден трябваше да празнува Георги Аспарухов, но съдбата реши да ни го отнеме твърде рано. Хора като него се раждат рядко, но остават завинаги. С качествата си, човечността, морала и примера си той е призван да остане безсмъртен, докато на земята има поне един левскар. И всички ние трябва да сме горди и щастливи, че именно такъв човек е избрал да озари с харизмата и таланта си “Левски”.

Георги Аспарухов е символът на нашия “Левски” – звездата, която и от небето ни показва правилния път и ни помага никога да не забравяме защо този клуб е по-различен от всеки друг на земята.

83 години от рождението на Георги Аспарухов. Вечна памет и поклон!", написаха "сините", които по-късно днес ще поднесат цветя и венци пред бюст-паметника му на "Герена".