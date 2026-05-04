БФС поздрави Левски за шампионската титла на България

Български футболен съюз поздравява ПФК Левски по повод спечелването на шампионската титла на България. "Сините" си гарантираха първото място в първенството в събота, когато се наложиха с 1:0 над ЦСКА 1948.

"Постижението е резултат от последователна работа, професионализъм и силен отборен дух през целия сезон. Титлата е заслужено признание за усилията на футболистите, треньорския щаб и ръководството на клуба", се казва в изявление на БФС.

"Българският футболен съюз пожелава на ПФК Левски успешно представяне в европейските клубни турнири и достойна защита на името на българския футбол на международната сцена", завършват от централата.