
Премиерът Гюров: Оставяме около 2 млрд. евро повече в...
Президентът Илияна Йотова ще проведе утре консултации с...
От Ботев Пд поискаха пълния аудиозапис от ВАР-комуникацията на съдиите в дербито с Локомотив и отстраняване на Станимир Тренчев

Спорт
Снимка: БТА
От ръководството на Ботев (Пловдив) излязоха с официална позиция след градското дерби с Локомотив. В нея от управата поискаха пълния аудиозапис от ВАР-комуникацията на съдиите в дербито и отстраняване на Станимир Тренчев, който бе асистент за системата за видеоарбитраж.

От Ботев (Пловдив) предявиха претенции към отмененото заради засада попадение на Франклин Маскоте в 74-ата минута, което не бе признато след близо 5-минутно преразглеждане на ситуацията с ВАР-системата.

"Ръководството на ПФК Ботев Пловдив изразява своето сериозно възмущение и дълбоко безпокойство от решенията, взети чрез системата VAR по време на срещата срещу ПФК Локомотив Пловдив, при която бе отменено попадение за нашия отбор.

Представените визуализации и начертаните линии за засада будят сериозни съмнения относно тяхната коректност и обективност. Анализът на наличните кадри показва:

несъответствие на линиите с геометрията и перспективата на терена;
липса на прозрачност относно използваните точки за калибриране;
неяснота относно процеса и отговорното лице при позиционирането на линиите.
Особено притеснителен е фактът, че VAR съдията Станимир Тренчев е участвал и в други срещи на ПФК Ботев Пловдив, при които са налице спорни решения в ущърб на клуба, включително случаи на отменени попадения след VAR намеса, които предизвикаха сериозни реакции от страна на клуба и футболната общественост.

Още през ноември 2025 г. ПФК Ботев Пловдив официално сезира БФС с искане същият съдия да не бъде назначаван на наши срещи поради съмнения за тенденциозност.

Същевременно следва да отбележим, че в публичното пространство са налични редица случаи и реакции от други клубове в българския футбол, свързани с решения при участието на съдия Станимир Тренчев, включително:

официална позиция на ПФК Хебър, с която съдията бе обявен за нежелан за техни срещи след спорни VAR решения;
публично изразени съмнения от страна на ПФК Арда относно съдийството в техни мачове;
реакции от клубове от Втора лига, включително ПФК Несебър, относно ключови съдийски решения;
публично изразени притеснения от страна на представители на ПФК Берое още при назначаването му за конкретни срещи.
Натрупването на подобни случаи и реакции от различни клубове създава обосновано усещане за повтаряемост и сериозно подкопава доверието в безпристрастността на съдийството и в работата на VAR системата.

С оглед гореизложеното, настояваме за:

Пълна, задълбочена и независима проверка на конкретната ситуация;
Публикуване на пълния аудиозапис от комуникацията между съдиите по време на VAR разглеждането;
Предоставяне на техническа информация относно процеса на калибриране и чертане на линиите;
Проверка за спазване на всички протоколи при използването на VAR системата;
Пълно отстраняване на съдията Станимир Тренчев от срещи на ПФК Ботев Пловдив;
Гаранции за прозрачност и еднакво прилагане на стандартите към всички клубове.
ПФК Ботев Пловдив няма да приеме практики, които поставят под съмнение честността на състезанието и равнопоставеността между участниците.

Очакваме незабавни действия и конкретен отговор в кратък срок", гласи официалната позиция от Ботев (Пловдив).

Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
БНТ излъчва Giro d'Italia с исторически старт от България
Ивайло Габровски в предаването "Зала на славата"
Почина журналистът и икономист Красимир Лаков
Слънчево време през новата седмица и повишение на температурите
Актьорът Петър Димов почина на 87-годишна възраст
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
Коя е Михаела Доцова?
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
Премиерът Гюров: Оставяме около 2 млрд. евро повече в бюджета за следващото редовно правителство
