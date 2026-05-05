От "Прогресивна България" на консултациите при президента: Ще бъдем експедитивни, предстоят трудни месеци

Президентът Илияна Йотова посрещна на "Дондуков" 2 представители от парламентарната група на "Прогресивна България".

Днес тя провежда консултации с парламентарно представените групи преди връчване на първия мандат за съставяне на кабинет.

президентът Илияна Йотова: "Добре дошли на консултациите, благодаря ви, че се отзовахте на тях в напрегнатото време, което зная, че ви предстои в следващите дни, в следващите месеци, надявам се и в следващите години. Позволете ми да ви поздравя с големия, крупния успех, който постигнахте на парламентарните избори на 19 април. Да ви пожелая - оттук нататък с хубавото българско "На добър час!" Зная, че няма да е леко, няма да е леко на нито една институция в страната, но се надявам на един нов начин на работа между институциите. Много погледи ще бъдат обърнати към вас, защото ще трябва да защитите изборния резултат в следващите месеци. Ще бъде трудно, но се надявам, че ще се справите! След този изборен резултат - държавата ни е е в една политическа ситуация. Българите гласуваха за стабилна България, стабилно правителство и за сигурност - във всички аспекти на това понятие. Защо е нова политическата ситуация - защото от вас ще зависи всичко оттук нататък, но едновременно с това като политическа сила за първи път от две десетилетия спечелихте абсолютно мнозинство. Може да направите самостоятелно правителство и това зависи от вас."

Относно бюджета президентът отчете, че "служебното правителство се справи донякъде, но според моята оценка - недостатъчно, за да защити най-бедните и най-уязвимите хора в страната, които буквално изнемогват от това невероятно покачване на цените и от дисбалансите между цени и доходи. За нас е важно днес да научим как смятате да процедирате с новия бюджет, който безспорно е първата политическа задача."

Петър Витанов, председател на ПГ на "Прогресивна България": "За нас е истинска чест и сме тук не само в отговор на конституционните ни задължения, а най-вече в изпълнение на мандата, даден ни от българските избиратели. Ще бъдем наистина експедитивни. Бихме могли да обещаем да сложим край на политическата криза и да отговорим на онези предизвикателства, поради които българското общество ни даде толкова много власт да решим - от една страна рязкото обедняване, галопиращата инфлация. Когато говорим за приоритети - планираме редица законодателни дейности, които да ограничат тези галопиращи цени и това обедняване масово. От друга страна - търсене на сигурност и справедливост във всички форми - икономическа, социална, правосъдна.Така че също акцент и фокус върху работата на Народното събрание и на бъдещия Министерски съвет ще бъдат каскада и пакет от закони, които да възстановят тази справедливост, защото тя е именно в основата на огромните очаквания."

Витанов посочи, че от "Прогресивна България" съзнават "катастрофалното положение с публичните финанси" и отбеляза, че предстоят трудни месеци.

"Съзнаваме и тези скрити подводни камъни, които има, макар че ние не сме напълно наясно с тях, и по финансови въпроси — може би колегата Донев ще отговори след малко — но съзнаваме и катастрофалното положение с публичните финанси. Поне от предварителните индикации, разбира се, за което ще изискаме детайлна информация веднъж, когато се стъпи в управлението, но и преди това, когато служебното правителство сдаде поста си. Така че за нас потенциалният бюджетен дефицит е огромен проблем. Ние вече видяхме, съгласно Евростат и корекциите, че отдавна сме надхвърлили Маастрихтските критерии с голямо съжаление и ни предстоят трудни месеци."

Във външнополитически план няма да има рязък завой, категорични са от формацията.

"Във външнополитически план искам да успокоя онези критици, които очакват радикален, краен завой — нищо подобно. Девет години има много ясни позиции и президентът Радев, позиции, до които се доближават почти всички вече европейски лидери."

Гълъб Донев подчерта, че една от основните задачи на бъдещото управление ще бъде преструктуриране на разходната част на бюджета.

Гълъб Донев, депутат от "Прогресивна България": "Аз не бих навлизал в дълбочина по отношение на финансовото състояние на публичните финанси на държавния бюджет, тъй като не съм запознат в дълбочина с официалните отчети, които се изготвят от Министерството на финансите. Само бих споменал притеснителното състояние с бюджетния дефицит, който към април месец вече е 1,4% от брутния вътрешен продукт. Това повишение на бюджетния дефицит се дължи основно на няколко групи разходи, но преди всичко това са разходите за персонал, разходите за пенсии, социално-осигурителните плащания, до известна степен капиталовите разходи, което говори, че структурата на разходната част на бюджета на държавата не е добре структурирана. Това, разбира се, ще доведе до редица негативи в бъдеще, тъй като това са разходи, които не са еднократни, а са дългосрочни и се повтарят през годините, разбира се с нарастване. Така че една от основните задачи ще бъде преструктуриране на разходната част на бюджета."

По думите на Донев върви трудно и със забавяне усвояването и на европейските средства, както по европейските програми и фондове, така и по НПВУ.

"Там закъснението - знаете - е с изтичането на сроковете по НПВУ и, разбира се, ако не сме изпълнили показатели и критерии, които се следят за реформи, които трябва да бъдат направени в съответното законодателство, което трябва да бъде прието, ние ще загубим част от плащанията по НПВУ за възстановяване и устойчивост. Така че основна насока в това да бъдат спасени до известна степен тези плащания ще бъде насочена и основната работа в Народното събрание и в правителството - за това каквото може да бъде предоговорено, каквото може да бъде спасено от тези европейски средства, които основно са насочени към възстановяване на икономиката след ковидните години. Но при нас приехме малко по-различен подход - преди всичко реформи, след това инвестиции, което е може би и грешка в подхода на държавата към усвояването на тези средства, защото голяма част от държавите членки на ЕС предпочетоха първо да инвестират, да направят инвестициите и след това да вървят към реформи, което е обичайно и съответно оправдано, за да могат да се усвояват по-бързо тези средства за възстановяване на икономиката."

Нов лимит на дълга ще трябва да бъде гласуван в Народното събрание, отбеляза още Донев.