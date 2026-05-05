БНТ ви среща с пилотите, които ще развеят националния трибагреник в небето над София утре

Започна активната подготовка на екипажите и хеликоптерите от 24-та авиобаза "Крумово" за действия в пожароопасна обстановка. Паралелно със задачите, свързани със сигурността и отбраната, пилоти, бордни инженери и техници се готвят и за един представителен полет. Всяка година на 6 май те прелитат над София във формация, която носи и националния трибагреник. С участници във въздушната демонстрация се срещна нашият екип от Пловдив - репортерът Димитър Димитров и операторът Стоян Станчев.

Хеликоптерната ни авиобаза поддържа наистина широк спектър от способности, освен мисиите по отбрана и сигурност, екипажите тренират задачи за търсене и спасяване, за реакция при бедствия и аварии. Тук е мястото, откъдето започва и всяка решителна намеса в локализирането и потушаването на сложни, труднодостъпни и мащабни пожари.

В последните дни стана ясно, че още един вертолет „Кугър“, който се е върнал от ремонт, ще бъде включен в дежурствата за пожароопасния сезон. В авиобазата очакват с нетърпение и до 12 нови, млади авиатори, които трябва да се дипломират през юли месец във ВВУ „Георги Бенковски“.

Преди това обаче предстои едно голямо международно учение — може би най-голямото вертолетно учение в Европа за тази година. За три седмици от 1 юни то ще събере екипажи и авиационна техника от държави в НАТО, но и извън Алианса. Форматът е широк, а задачите са свързани с участието на сухопътни войски и специални сили. Учението е под егидата на Европейската агенция по отбрана и ще бъде проведено в авиобаза "Крумово". Но всичко това предстои. Предстои, както казахте, и един специален полет — празничното прелитане над София по случай 6 май. Хеликоптерите и екипажите, които участват, вече са на летище край София. Тази година формацията във въздуха ще бъде водена от вертолет „Кугър“, следван от два Ми-17. Наистина имахме възможност да се срещнем с някои от участниците във въздушните екипажи.

Докато слънцето залязва, хеликоптери и екипажи от авиобаза "Крумово" изпълняват поредица от задачи. В летателната програма вземат участие и военнослужещи от 101-ви Алпийски полк и Военна полиция, които тренират спускане от височина.

"Ще изпълняваме задачи по разузнаване с вертолета. Също колеги ще изпълняват задачи за десантиране по способ „бързо въже“."

Никола Леков е млад пилот на хеликоптер „Кугър“. Вече е развил умения и усет за използване на възможностите му. Казва, че няма авиатор, който да не е изпадал в затруднение и че това е времето за бързи и точни решения, с които приземяването да е благополучно.

Кап. Никола Леков - пилот на хеликоптер "Кугър": "Гледам да отреагирам по най-правилния начин и едва след самия полет разбираш какво се е случило. Самият адреналин не ти позволява да се отпускаш и да мислиш какво може да се случи. Трябва да се реагира по най-правилния начин."

Гасенето на пожари е една от отговорните мисии, които авиобаза "Крумово" носи и в която предстои Никола Леков да започне своята подготовка. Екипажи на хеликоптерите „Кугър“ и Ми-17 поддържат тези способности и всяка година се включват в борбата с огъня.

Кап. Никола Леков - пилот на хеликоптер "Кугър": "Особено в летния сезон режимите на полета на вертолета винаги са на предела, така че може да се очаква всеки един момент и наистина нещата трябва много добре да се преценяват."

Васил Василев има много летателни часове на борда на Ми-17. Като военен пилот е виждал с очите си големи и опасни пожари, работил е на предела на възможностите, в изтощителни дежурства и многократни полети, защото екипажът и вертолетът често са последната надежда на хората на земята.

Подп. Васил Василев – пилот на Ми-17: "Във всеки един аспект трябва да си подготвен. Решенията се вземат за части от секундата и тази отговорност, която носи всеки един от нас за останалите членове на екипажа, не ни позволява по никакъв начин да се отпускаме."

През лятото на 2025 г. хеликоптери от ВВС гасиха пожари в района на Рилския манастир, край Хасково и Ямбол, както и в критичната зона на Струмяни и Лиляново.

Най-дълги са работните дни за бордния инженер, който се грижи за вертолета.

Старши лейтенант Светомир Русев – борден инженер на Ми-17: "Преди полет идва два часа преди пилотите, за да подготви вертолета да е в изправност преди задачата. По време на полет той е вътре и следи параметрите, а при особена ситуация помага на пилотите да вземат правилното и адекватно решение как да се излезе от нея. След полет остава оставаме още два часа след пилотите, за да подготви вертолета за следващата задача."

Поддръжката на хеликоптерите Ми-17 е голямото предизвикателство за авиобазата.

Бриг. ген. Димитър Павлов – командир на 24-та авиобаза "Крумово": "Реално се ползват вертолети за донори, за да могат да се осигурят няколко машини, особено за гасенето на пожари, защото са изключително ефективни и могат да носят повече вода от „Кугър“-ите."

В дежурство през лятото ще се включи и още един хеликоптер „Кугър“, който се връща след ремонт в Полша и облитане от български екипаж.

"Това е още един вертолет — една „бяла лястовица“, както казваме, който ще допринесе за пожарогасенето тази година."

А в навечерието на Празника на храбростта екипажите се готвят и за един специален полет, с който да носят българското знаме в небето над столицата.

"Със сигурност ще участваме в парада, така че да — ще видим София отгоре." "Аз за себе си мога да кажа с три думи: чест, гордост и призвание." "Страхотна чест е за един пилот, особено млад пилот, който в бъдеще ще участва и той в парадите, ще ги открива."

В 24-та авиобаза вече очакват млади пилоти, които тази година завършват Военно-въздушното училище в Долна Митрополия. И най-добрите от тях ще бъдат избрани да започнат веднага полети с хеликоптерите „Кугър“.