Спасители на плажа: Засилен интерес към професията, отчитат от БЧК

Въпреки капризите на времето, подготовката за летния сезон вече е в ход. Във Варна Българският червен кръст обучава нови водни спасители, а интересът към професията остава висок. В момента тече трети курс с 15 участници, а още над 20 души чакат възможност да започнат обучение. Основното предизвикателство обаче е липсата на достатъчна база, заради ремонт на част от съоръженията.

Вили Цеков, заместник-председател на Областната структура на БЧК - Варна: „Сертифицирани имаме 28 души, като в момента върви трети курс по водно спасяване - за басейн. Той е с 15 човека и се надяваме успешно да се положат изпита на датата 8 май, Международен ден на Червения кръст и Червения полумесец. В това има някаква символика, защото вии споменахте предизвикателствата, на които е подложено повеждането на курсове за водни спасители. Аз ще допълня липсата на басейн до някъде е единият фактор. Другият фактор е ремонт на сградата на Червения кръст, където има две учебни зали до сега, които са ползват от шофьорски курсове, от курсове по български за украинци, от Младежки червен кръст, просто страшно населено място. Но, добрата новина е, че вече ремонтът приключи на този етап."

Той допълни, че с обновените зали и очакваното отваряне на басейна ще могат да поемат повече кандидати.

Курсовете не са за начинаещи плувци, а за надграждане на умения с цел спасяване на човешки живот.

„Целта е прилагане на специфични спасителни техники“, подчерта Цейков.

Очакванията са още от началото на юни спасителите да заемат постовете си по плажовете, въпреки че морската вода засега остава студена – между 10 и 13 градуса.