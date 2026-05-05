БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Дронове, парашути и мисии: Как се готвят българските...
Чете се за: 06:42 мин.
Васил Терзиев за новата власт: Очаквам да не бъде...
Чете се за: 06:52 мин.
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият...
Чете се за: 06:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Спасители на плажа: Засилен интерес към професията, отчитат от БЧК

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петър Дойкински
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Въпреки капризите на времето, подготовката за летния сезон вече е в ход. Във Варна Българският червен кръст обучава нови водни спасители, а интересът към професията остава висок. В момента тече трети курс с 15 участници, а още над 20 души чакат възможност да започнат обучение. Основното предизвикателство обаче е липсата на достатъчна база, заради ремонт на част от съоръженията.

Вили Цеков, заместник-председател на Областната структура на БЧК - Варна: „Сертифицирани имаме 28 души, като в момента върви трети курс по водно спасяване - за басейн. Той е с 15 човека и се надяваме успешно да се положат изпита на датата 8 май, Международен ден на Червения кръст и Червения полумесец. В това има някаква символика, защото вии споменахте предизвикателствата, на които е подложено повеждането на курсове за водни спасители. Аз ще допълня липсата на басейн до някъде е единият фактор. Другият фактор е ремонт на сградата на Червения кръст, където има две учебни зали до сега, които са ползват от шофьорски курсове, от курсове по български за украинци, от Младежки червен кръст, просто страшно населено място. Но, добрата новина е, че вече ремонтът приключи на този етап."

Той допълни, че с обновените зали и очакваното отваряне на басейна ще могат да поемат повече кандидати.

Курсовете не са за начинаещи плувци, а за надграждане на умения с цел спасяване на човешки живот.

„Целта е прилагане на специфични спасителни техники“, подчерта Цейков.

Очакванията са още от началото на юни спасителите да заемат постовете си по плажовете, въпреки че морската вода засега остава студена – между 10 и 13 градуса.

#спасители на плажа #Български червен кръст #Варна

Последвайте ни

ТОП 24

Първа репетиция на DARA: България открива втория полуфинал на евровизия на 14 май
1
Първа репетиция на DARA: България открива втория полуфинал на...
БНТ излъчва Giro d'Italia с исторически старт от България
2
БНТ излъчва Giro d'Italia с исторически старт от България
47-годишна жена от Литва намушка четирима души във Варна
3
47-годишна жена от Литва намушка четирима души във Варна
Над София ще се изпълняват тренировъчни полети във връзка с подготовката за отбелязване на Деня на храбростта
4
Над София ще се изпълняват тренировъчни полети във връзка с...
Обявиха бедствено положение заради сланите в област Кюстендил
5
Обявиха бедствено положение заради сланите в област Кюстендил
Новата власт: Кой ще влезе в редовния кабинет?
6
Новата власт: Кой ще влезе в редовния кабинет?

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
2
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
3
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Коя е Михаела Доцова?
4
Коя е Михаела Доцова?
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
5
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
6
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?

Още от: Регионални

Кметове готови на протести и блокиране на пътища заради проваленото пръскане срещу комари по Дунав
Кметове готови на протести и блокиране на пътища заради проваленото пръскане срещу комари по Дунав
Все още има опасност за 85-годишната жена, която беше намушкана с нож във Варна Все още има опасност за 85-годишната жена, която беше намушкана с нож във Варна
Чете се за: 00:40 мин.
Поморие посреща днес мощите на Св. Георги Победоносец Поморие посреща днес мощите на Св. Георги Победоносец
Чете се за: 02:07 мин.
Откази от резервации и проблеми за бизнеса след затварянето на пътя между Смолян и Пампорово Откази от резервации и проблеми за бизнеса след затварянето на пътя между Смолян и Пампорово
Чете се за: 02:52 мин.
Васил Терзиев за новата власт: Очаквам да не бъде наказван градът по политически причини Васил Терзиев за новата власт: Очаквам да не бъде наказван градът по политически причини
Чете се за: 06:52 мин.
Студът порази 100% от сливите в Кюстендилско, ще има ли кюстендилски череши? Студът порази 100% от сливите в Кюстендилско, ще има ли кюстендилски череши?
Чете се за: 07:05 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: От "Прогресивна България" отидоха на консултации при президента
НА ЖИВО: От "Прогресивна България" отидоха на консултации...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Васил Терзиев за новата власт: Очаквам да не бъде наказван градът по политически причини Васил Терзиев за новата власт: Очаквам да не бъде наказван градът по политически причини
Чете се за: 06:52 мин.
Политика
Дронове, парашути и мисии: Как се готвят българските командоси? Дронове, парашути и мисии: Как се готвят българските командоси?
Чете се за: 06:42 мин.
У нас
Поморие посреща днес мощите на Св. Георги Победоносец Поморие посреща днес мощите на Св. Георги Победоносец
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Започва обследване на свлачището на пътя Смолян - Пампорово
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Люпчо Георгиевски: Опасявам се, че Апелативният съд ще върне делото...
Чете се за: 05:27 мин.
По света
Нова размяна на удари в Ормузкия проток
Чете се за: 01:52 мин.
По света
При престрелка в района на Белия дом един човек е ранен
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ