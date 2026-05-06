БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Адмирал Емил Ефтимов: Националната сигурност е ангажимент...
Чете се за: 04:22 мин.
Президентът Илияна Йотова пред БНТ: Българската армия е...
Чете се за: 08:17 мин.
Патриарх Даниил за Гергьовден: Да не се страхуваме да...
Чете се за: 04:07 мин.
Атанас Запрянов: Удължителният бюджет е причината да няма...
Чете се за: 04:52 мин.
Гергьовден е! Ден на храбростта и празник на Българската...
Чете се за: 04:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

От еуфорията в Лондон до яростта в Мадрид: отзвукът след завръщането на Арсенал във финала на Шампионската лига

Мариан Николов от Мариан Николов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:07 мин.
Шампионска лига
Запази

Международните издания поставиха различни акценти след елиминацията на Атлетико Мадрид и първия финал на "артилеристите“ в Шампионската лига от 20 години насам

еуфорията лондон яростта мадрид отзвукът завръщането арсенал финала шампионската лига
Слушай новината

Класирането на Арсенал за финала в Шампионската лига след победата с 1:0 над Атлетико Мадрид предизвика разнопосочни реакции в европейските медии. Докато английските издания акцентираха върху историческия момент за "артилеристите“, завръщането им на финалната права в най-голямата клубна сцена след две десетилетия и зрелостта на отбора на Микел Артета, испанската преса обърна сериозно внимание на спорните съдийски решения и усещането в лагера на "дюшекчиите“, че отборът е бил ощетен.

В Испания тонът бе белязан от разочарование. Мундо Депортиво написа, че "Атлетико умря на брега“, подчертавайки, че тимът на Диего Симеоне е бил близо до това да прати мача в продължения, но е платил висока цена за един момент на невнимание в края на първото полувреме. Редакторите отбелязват още, че Букайо Сака е наказал мадридчани при една от малкото чисти възможности на Арсенал, а Ян Облак първоначално е спасил удара на Леандро Тросар, преди английският национал да довкара отблизо.

AS също насочи вниманието към спорните ситуации, като излезе с акцент върху "мълчанието публично и гнева насаме“ в Атлетико. Според публикацията в клуба са останали силно недоволни от няколко неотсъдени дузпи, най-вече ситуацията с Антоан Гризман след намеса на Рикардо Калафиори. Въпреки това Симеоне, Коке и Облак предпочетоха да не превръщат съдийството в основно оправдание, като признаха, че отборът не е бил достатъчно ефективен в решителните моменти.

Марка постави по-широк контекст върху сезона на Атлетико, определяйки го като кампания, в която тънката граница между слава и разочарование е била особено видима. Медията припомня, че само преди седмици мадридчани са мечтали за дубъл, но в крайна сметка остават без трофей след болезнени поражения в ключови мачове. Особен акцент бе поставен върху пропуска на Александър Сьорлот в края на мача на "Емиратс“, който можеше да промени съдбата на полуфинала.

Английските таблоиди, от своя страна, видяха в успеха на Арсенал доказателство за израстването на отбора. BBC Sport отбеляза, че Микел Артета е извел лондончани до първия им финал в турнира от 2006 година насам, като подчерта впечатляващата им европейска кампания без загуба. Те акцентират и върху стабилността в защита - Арсенал е допуснал едва шест гола по пътя към финала.

The Athletic обърна внимание на голямата седмица, която може да очаква клуба в края на сезона. Според анализа Арсенал може да се окаже пред исторически шанс. Той се изразява едновременно в битката на лондонския тим за титлата във Висшата лига и за първи триумф в Шампионската лига. Медията отдели специално внимание и на спорните моменти в наказателното поле на домакините, но отчете, че Арсенал е показал зрялост, физическа мощ и концентрация в решителните фази.

Sky Sports постави акцент върху промяната в енергията около отбора. В репортажната им статия за двубоя "артилеристите“ изглеждат като тим, който набира инерция в точния момент, с възстановения Букайо Сака, силния Деклан Райс, стабилния Габриел и все по-важната роля на Виктор Гьокереш. Атмосферата на "Емиратс“ също бе посочена като ключов фактор, след като феновете създадоха впечатляващо посрещане и подкрепяха отбора до последния съдийски сигнал.

The Guardian описа успеха като момент, в който страхът от провал започва да отстъпва място на вярата. Техният прочит е, че Арсенал не е спечелил с блясък, а с дисциплина, устойчивост и контрол.

Така една и съща вечер получи две различни прочитания. За Англия това бе историческо завръщане на Арсенал сред европейския елит след 20 години чакане. В испанските среди се акцентира върху болезнената елиминация на Атлетико, белязана от пропуски, спорни решения и усещане, че тимът на Симеоне отново е останал на крачка от голямата мечта.

Свързани статии:

Героят за Арсенал - Букайо Сака: Това е една красива история и се надявам да завърши добре в Будапеща
Героят за Арсенал - Букайо Сака: Това е една красива история и се надявам да завърши добре в Будапеща
Чете се за: 01:42 мин.
Арсенал сложи край на 20-годишното чакане, пречупи Атлетико и е на финал в Шампионската лига
Арсенал сложи край на 20-годишното чакане, пречупи Атлетико и е на финал в Шампионската лига
Букайо Сака донесе дългоочакваният от 20 години финал за...
Чете се за: 05:50 мин.
Гледайте новините и в Метрото Metro
#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #ФК Атлетико Мадрид #ФК Арсенал

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кукерски ритуал с модерен прочит ще представи DARA на сцената на "Евровизия"
1
Кукерски ритуал с модерен прочит ще представи DARA на сцената на...
Големи столични квартали остават без топла вода за 5 дни
2
Големи столични квартали остават без топла вода за 5 дни
"Бонус-малус" за застраховката "Гражданска отговорност" – кога ще заработи системата?
3
"Бонус-малус" за застраховката "Гражданска...
Без военен парад: България отбелязва Деня на храбростта с водосвет и авиодемонстрации
4
Без военен парад: България отбелязва Деня на храбростта с водосвет...
Президентът Илияна Йотова връчва първия мандат за правителство на 7 май
5
Президентът Илияна Йотова връчва първия мандат за правителство на 7...
Консултациите на "Дондуков" 2: Какво си казаха президентът Илияна Йотова и политическите сили? (ОБЗОР)
6
Консултациите на "Дондуков" 2: Какво си казаха...

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
2
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Коя е Михаела Доцова?
3
Коя е Михаела Доцова?
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
4
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
5
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
България е на първо място по изчезване на населението в целия свят
6
България е на първо място по изчезване на населението в целия свят

Още от: Европейски футбол

Новият номер 10 на Англия?
Новият номер 10 на Англия?
Героят за Арсенал - Букайо Сака: Това е една красива история и се надявам да завърши добре в Будапеща Героят за Арсенал - Букайо Сака: Това е една красива история и се надявам да завърши добре в Будапеща
Чете се за: 01:42 мин.
Калоян Божков донесе купата на Хърватия за юношите на Динамо (Загреб) с два гола Калоян Божков донесе купата на Хърватия за юношите на Динамо (Загреб) с два гола
Чете се за: 02:40 мин.
Диего Симеоне: Дадохме всичко от себе си и стигнахме много по-далеч, отколкото очаквахме Диего Симеоне: Дадохме всичко от себе си и стигнахме много по-далеч, отколкото очаквахме
Чете се за: 01:17 мин.
Микел Артета: Чакахме дълго този финал и съм изключително щастлив Микел Артета: Чакахме дълго този финал и съм изключително щастлив
Чете се за: 01:02 мин.
Луис Енрике: Очаква ни мач на много високо ниво между два от най-добрите отбори в Европа с вълнуващ сценарий Луис Енрике: Очаква ни мач на много високо ниво между два от най-добрите отбори в Европа с вълнуващ сценарий
Чете се за: 05:40 мин.

Водещи новини

Денят на храбростта: Празникът започна с освещаване на бойните знамена, военна авиация прелетя над София
Денят на храбростта: Празникът започна с освещаване на бойните...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Ден на храбростта и празник на Българската армия - водосвет на бойните знамена(ГАЛЕРИЯ) Ден на храбростта и празник на Българската армия - водосвет на бойните знамена(ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова пред БНТ: Българската армия е армия на чест, дълг и бъдеще Президентът Илияна Йотова пред БНТ: Българската армия е армия на чест, дълг и бъдеще
Чете се за: 08:17 мин.
У нас
Конфликът в Близкия изток: "Епична ярост" приключи, "Проект Свобода" е на пауза Конфликът в Близкия изток: "Епична ярост" приключи, "Проект Свобода" е на пауза
Чете се за: 03:52 мин.
САЩ и Канада
Атанас Запрянов: Удължителният бюджет е причината да няма военен...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
В памет на загиналите български военни - с венци и цветя отдават...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Почетна смяна на караула в празничния 6 май
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
6 май в Лос Анджелис: Сънародниците ни отбелязаха празника с богата...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ