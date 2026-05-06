От еуфорията в Лондон до яростта в Мадрид: отзвукът след завръщането на Арсенал във финала на Шампионската лига

Класирането на Арсенал за финала в Шампионската лига след победата с 1:0 над Атлетико Мадрид предизвика разнопосочни реакции в европейските медии. Докато английските издания акцентираха върху историческия момент за "артилеристите“, завръщането им на финалната права в най-голямата клубна сцена след две десетилетия и зрелостта на отбора на Микел Артета, испанската преса обърна сериозно внимание на спорните съдийски решения и усещането в лагера на "дюшекчиите“, че отборът е бил ощетен.

В Испания тонът бе белязан от разочарование. Мундо Депортиво написа, че "Атлетико умря на брега“, подчертавайки, че тимът на Диего Симеоне е бил близо до това да прати мача в продължения, но е платил висока цена за един момент на невнимание в края на първото полувреме. Редакторите отбелязват още, че Букайо Сака е наказал мадридчани при една от малкото чисти възможности на Арсенал, а Ян Облак първоначално е спасил удара на Леандро Тросар, преди английският национал да довкара отблизо.

AS също насочи вниманието към спорните ситуации, като излезе с акцент върху "мълчанието публично и гнева насаме“ в Атлетико. Според публикацията в клуба са останали силно недоволни от няколко неотсъдени дузпи, най-вече ситуацията с Антоан Гризман след намеса на Рикардо Калафиори. Въпреки това Симеоне, Коке и Облак предпочетоха да не превръщат съдийството в основно оправдание, като признаха, че отборът не е бил достатъчно ефективен в решителните моменти.

Марка постави по-широк контекст върху сезона на Атлетико, определяйки го като кампания, в която тънката граница между слава и разочарование е била особено видима. Медията припомня, че само преди седмици мадридчани са мечтали за дубъл, но в крайна сметка остават без трофей след болезнени поражения в ключови мачове. Особен акцент бе поставен върху пропуска на Александър Сьорлот в края на мача на "Емиратс“, който можеше да промени съдбата на полуфинала.

Английските таблоиди, от своя страна, видяха в успеха на Арсенал доказателство за израстването на отбора. BBC Sport отбеляза, че Микел Артета е извел лондончани до първия им финал в турнира от 2006 година насам, като подчерта впечатляващата им европейска кампания без загуба. Те акцентират и върху стабилността в защита - Арсенал е допуснал едва шест гола по пътя към финала.

The Athletic обърна внимание на голямата седмица, която може да очаква клуба в края на сезона. Според анализа Арсенал може да се окаже пред исторически шанс. Той се изразява едновременно в битката на лондонския тим за титлата във Висшата лига и за първи триумф в Шампионската лига. Медията отдели специално внимание и на спорните моменти в наказателното поле на домакините, но отчете, че Арсенал е показал зрялост, физическа мощ и концентрация в решителните фази.

Sky Sports постави акцент върху промяната в енергията около отбора. В репортажната им статия за двубоя "артилеристите“ изглеждат като тим, който набира инерция в точния момент, с възстановения Букайо Сака, силния Деклан Райс, стабилния Габриел и все по-важната роля на Виктор Гьокереш. Атмосферата на "Емиратс“ също бе посочена като ключов фактор, след като феновете създадоха впечатляващо посрещане и подкрепяха отбора до последния съдийски сигнал.

The Guardian описа успеха като момент, в който страхът от провал започва да отстъпва място на вярата. Техният прочит е, че Арсенал не е спечелил с блясък, а с дисциплина, устойчивост и контрол.

Така една и съща вечер получи две различни прочитания. За Англия това бе историческо завръщане на Арсенал сред европейския елит след 20 години чакане. В испанските среди се акцентира върху болезнената елиминация на Атлетико, белязана от пропуски, спорни решения и усещане, че тимът на Симеоне отново е останал на крачка от голямата мечта.