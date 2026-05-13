Нелеп автогол в 98-ата минута изтръгна титлата от ръцете на Кристиано Роналдо

Отборът на Ал-Насър завърши наравно 1:1 у дома с Ал-Хилал в мач от 32-ия кръг на футболното първенство на Саудитска Арабия.

Мохамед Симакан отбеляза за домакините в 37-ата минута. В осмата минута на добавеното време на двубоя вратарят на Ал-Насър Бенто си отбеляза автогол в опит да улови висока топка. При победа Ал-Насър щеше да стане шампион на Саудитска Арабия.

Петкратният носител на „Златната топка“ Кристиано Роналдо играе своя четвърти сезон в Саудитска Арабия, а по време на престоя си в Ал-Насър той успя да спечели само Купата на арабските шампиони през 2023-а.

Ал-Насър води в класирането на първенството с 83 точки след 33 мача, докато Ал-Хилал е втори със 78 след 32 двубоя. На 16 май Ал-Хилал ще играе срещу Неом у дома, докато Ал-Насър ще бъде домакин на Дамак в последния кръг от шампионата на 21 май.