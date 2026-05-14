Лионел Меси бе звездата за Интер Маями в мач с осем гола срещу Синсинати

Милен Костов
Чете се за: 02:50 мин.
Аржентинецът имаше ключова роля във всяко едно от петте попадения на шампионите.

Интер Маями Лионел Меси
Снимка: БТА
Интер Маями победи Синсинати с 5:3 в мач от редовния сезон на Мейджър Лийг Сокър. Звездата на победителите Лионел Меси се отчете с два гола и асистенция за успеха.

Аржентинецът изпрати топката в противниковата врата още в 5-ата минута, но попадението му не бе зачетено заради засада. Все пак осемкратният носител на наградата "Златна топка" откри резултата на стадион "TQL" в Синсинати в 24-ата минута. В опит да изчисти подаване в наказателното поле Мат Миазга изрита топката в десния крак на своя съперник.

В края на първото полувреме домакините възобновиха равенството. Възпитаниците на Пат Нунън получиха дузпа за нарушение на Гонсало Лухан Мейи срещу Кевин Денке. Именно нападателят изравни от бялата точка.

След почивката домакините стигнаха до обрат. Павел Буха засече от движение подаване във вратарското поле на Брайън Рамирес.

Лео Меси удвои головата си сметка в 56-ата минута, след като получи подаване в пеналтерията от Родриго Де Пол и стреля от движение за 2:2.

Футболистите в розово бяха близо до трети гол, но шут на Луис Суарес се отклони от тялото на Майлс Робинсън и се отби от напречната греда.

Домакините върнаха преднината си в 64-ата минута. Евандер завърши контраатака с плътен шут извън наказателното поле.

Гостите обаче имаха последната дума в срещата и стигнаха до обрат с два гола за пет минути. Матео Силвети получи подаване от Лионел Меси, за да изравни, а Херман Бертераме върна аванса на тима си. Нападателят се разписа на празна врата, след като вратарят Роман Селентано улови топката при центриране от пряк свободен удар на Меси, но изпусна кълбото след сблъсък със съотборника си Андрей Кирила.

Меси оформи крайния резултат предпоследната минута на редовното време. Аржентинецът се хвърли на шпагат, за да засече пас по земя в пеналтерията на Матео Силвети, но попадението бе записано като автогол на стража Роман Селентано.

Интер Маями остава на второто място в класирането на Източната конференция с актив от 25 пункта. Синсинати заема 8-ата позиция в подреждането с 16 точки.

#Интер Маями #Синсинати #Лионел Меси

