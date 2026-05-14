Последен шанс за Монтана в битката за оцеляване в Първа лига

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:02 мин.
Спорт
Програмата в четвъртък включва три срещи, които могат да променят класирането в долната част на таблицата

Монтана
Снимка: Startphoto.bg
В четвъртък предстои ключов ден в битката за оцеляване в Първа лига, като програмата включва три срещи, които могат да променят класирането в долната част на таблицата.

От 15:15 часа Септември София приема Спартак Варна в директен сблъсък с висок залог, свързан с оставането в елита. Варненци пристигат след важен успех над Славия на „Коритото“, който им даде глътка въздух в класирането.

В 17:45 часа е регионалното дерби между Ботев Враца и Монтана. Гостите вече са в изключително трудна ситуация, след като изпуснаха няколко ключови победи в последните кръгове и почти изчерпаха шансовете си за спасение. За тях единствено успехът запазва реални надежди за оставане в елита.

Ботев Враца от своя страна доиграва сезона без сериозно напрежение, като в плейофната фаза често се превръща в неудобен съперник за отборите, които се борят за оцеляване. Врачани вече показаха това при равенството 1:1 срещу Септември София.

В късния мач от 20:15 часа Локомотив София приема Берое. Столичани доиграват кампанията без сериозно напрежение, докато ситуацията при старозагорци е далеч по-сложна.

Берое се намира в тежък момент, след като клубът не получи лиценз за следващия сезон и в момента тече обжалване, което трябва да реши бъдещето му в рамките на около седмица. Въпреки административната несигурност, тимът показа характер с победа като гост над Добруджа, но остава неясно доколко това ще има значение в дългосрочен план.

#Първа лига 2025/2026

