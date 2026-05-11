Нападател на Япония получи контузия преди Мондиал 2026

Селекционерът на Япония Хаджиме Мориясу очаква новини за контузията на нападателя Каору Митома преди да обяви състава за Световното първенство в петък.

Митома накуцваше с очевидна травма на подколянното сухожилие в събота през второто полувреме на победата на Брайтън с 3:0 над Уулвърхамптън във Висшата лига. Един от най-добрите играчи на Япония на Мондиал 2022 Митома отбеляза гол при победата с 1:0 над Англия през март на стадион „Уембли“. Неговото участие на Световното първенство е под въпрос пет седмици преди двубоя на тима срещу Нидерландия на 14 юни в Арлингтън, Тексас.

„Надявам се да е лека контузия. От щаба ми казаха, че не изглежда лека“, заяви Мориясу пред японските медии вчера.

Мениджърът на Брайтън Фабиан Хюрцелер каза, че „изглежда като контузия на подколянното сухожилие“, но клубът ще изчака медицинските прегледи, за да се изясни сериозността на травмата.

Седмият Брайтън все още се бори за класиране в Шампионската лига, като остават два кръга до края на сезона във Висшата лига.

В плановете на Япония за Световното първенство вече отсъства друг ключов нападател Такуми Минамино, който скъса предна кръстна връзка, играейки за Монако през декември.

Япония също ще играе срещу Тунис на 20 юни в Монтерей (Мексико), след което се завръща в Тексас за двубой срещу Швеция на 25 юни.