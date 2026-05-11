Ханзи Флик уточни детайлите по новия си договор с Барселона

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик се е съгласил на нов договор с клуба, съобщи "Ел Мундо Депортиво". Новото споразумение на наставника на каталунците е до лятото на 2028 г. и включва опция за едногодишно удължаване до 2029 г.

Всички подробности са били финализирани и остава формално да бъдат сложени подписите под новото споразумение.

Настоящият договор на треньора е до лятото на 2027 г. Официално съобщение относно удължаването се очаква съвсем скоро.