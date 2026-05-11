Лионел Скалони обяви разширения състав на Аржентина за Мондиал 2026

Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Лионел Меси води списъка от 55 играчи, а Пауло Дибала остава извън предварителната селекция

Лионел Скалони обяви разширения състав на Аржентина за Мондиал 2026
Селекционерът на световния шампион Аржентина Лионел Скалони обяви разширения списък с футболисти за предстоящото Световно първенство през 2026 година. В него попадат 55 играчи, от които ще бъде избран окончателният състав от 26 имена за турнира в Северна Америка.

Начело на селекцията логично е капитанът Лионел Меси, който ще се опита да поведе „гаучосите“ към защита на световната титла. В групата попадат още редица основни фигури от последните години като Емилиано Мартинес, Кристиан Ромеро, Родриго де Пол, Алексис Макалистър и Хулиан Алварес.

Прави впечатление отсъствието на нападателя на Рома Пауло Дибала, който бе част от шампионския състав през 2022 година. Аржентинецът имаше проблеми с контузия през пролетта и едва наскоро се завърна в игра, което вероятно е повлияло на решението на селекционера.

Разширеният състав включва баланс между опитни играчи и млади таланти, като сред по-новите имена личат футболисти като Алехандро Гарначо, Клаудио Ечевери и Валентин Барко.

Окончателният списък от 26 футболисти, които ще представят Аржентина на Мондиал 2026, трябва да бъде обявен до 2 юни. Очакванията към действащите световни шампиони са отново да бъдат сред основните фаворити за трофея.

#Мондиал 2026 # Лионел Скалони

