Филип Кръстев претърпя операция

Очаква се българският национал да се завърне в игра за началото на следващата календарна година.

Филип Кръстев претърпя хирургическа интервенция. Футболистът на Гьозтепе бе опериран от на ахилесовото сухожилие, което скъса в началото на месец май. Операцията на българския национал бе извършена в турска клиника.

Полузащитникът публикува на страницата си в социалната мрежа фейсбук две снимки как лежи в болничната стая, а оперираният десен крак е обездвижен и превързан и текст над тях „Благодаря ти, Господи, за всичко! Чувствам се благословен“.

Филип Кръстев е скъсал ахилес на десния крак на тренировка след мача с Трабзонспор. Според сайта İnadınaGÖZTEPE, завръщането му на терена се очаква в началото на календарната 2027-а година. С травмата наемът му в Гьозтепе приключва, като той ще се върне в белгийския Ломел, който притежава правата му.

Отпадането на Кръстев е сериозен удар за плановете и на националния селекционер Александър Димитров, който трябва да търси други варианти за средата на терена за мачовете от Лигата на нациите през есента. България е в група заедно с Исландия, Естония и Люксембург.

Също така за мачовете през юни с Черна гора и Молдова Димитров няма да разчита както на Кръстев, така и на двамата титулярни капитани на тима – Кирил Десподов и Илия Груев, които също са с контузии.

