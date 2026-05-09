Румен Радев: Огромен бюджетен дефицит и съмнителни...
НА ЖИВО: Вторият етап от Джиро д'Италия в България
ФИФА ще проведе отделни церемонии по откриването на световното първенство

Спорт
Три отделни церемонии ще се състоят в Мексико, Канада и САЩ.

фифа отчете половин милиард заявки месец билети мондиал 2026
Световната футболна федерация (ФИФА) обяви, че ще проведе отделни церемонии по откриването преди първия мач във всяка от трите страни домакини на тазгодишното световно първенство, което се провежда в Мексико, Канада и Съединените щати.

Световното първенство започва на 11 юни в Мексико Сити, където носителката на награда "Грами" мексиканска поп група Mana ще се изяви като "част от програма, която включва още Алехандро Фернандес и Белинда", съобщи ФИФА. Концертът в Мексико Сити ще подчертае мексиканската култура и ще включва изпълнители от коренното население и модерния фолклор, съобщи ФИФА.

Канадските певци Аланис Морисет, Майкъл Бубле, Алесия Кара, Уилям Принс и американецът от Бангладеш Санджой, който е диджей от Лос Анджелис, ще се изявят преди откриващия мач от груповата фаза на Канада срещу Босна и Херцеговина в Торонто на 12 юни. ФИФА заяви, че "трофеят на световното първенство по футбол ще отрази многообразието и общността на Канада" на концерта.

По-късно същия ден американската певица и автор на песни Кейти Пери ще оглави церемонията по откриването преди мача на отбора на САЩ срещу Парагвай в Лос Анджелис, където ще се изяви и рап звездата от Атланта Найвадиус Уилбърн, по-известен като Future. Програмата включва още Анита, Лиза, Рема и Тайла.

Концертът в САЩ е замислен, за да "предложи енергичен спектакъл", който отразява мащаба, амбицията и културната сила на самия турнир, заявиха от ФИФА.

Тазгодишното световно първенство е вторият път, когато глобалната футболна витрина се провежда съвместно от няколко държави. Световното първенство през 2002 г. беше съвместно домакинствано от Република Корея и Япония, като първата страна организира церемонията по откриването.

Световното първенство по футбол се очертава да е най-скъпото до момента
