Легендата на българския футбол отправи емоционален призив за участие в благотворителния „Мач на надеждата“ на Стилиян Петров в Бургас

Любослав Пенев: Мача на надеждата не е за резултат - той е за живот
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Бившият национал и треньор на България Любослав Пенев отправи силно емоционално послание в социалните мрежи по повод предстоящия благотворителен „Мач на надеждата“, който ще се проведе на 6 юни на стадион "Лазур“ в Бургас.

Събитието се организира от фондацията на Стилиян Петров и има за цел да подкрепи хората, борещи се с онкологични заболявания, като част от събраните средства ще бъдат насочени и към лечението на самия Пенев.

"Животът понякога ни изправя пред битки, за които никой не е напълно готов“, написа той, като подчерта значението на инициативата не само за себе си, но и за всички, които преминават през подобни изпитания.

Легендарният нападател благодари за подкрепата и отправи директен апел към футболната общност.

"Обръщам се към всички футболисти – активни и ветерани: бъдете на терена. Нека заедно покажем, че футболът има сърце.“

Пенев акцентира и върху силата на играта да обединява хората, но и да носи много по-дълбок смисъл извън резултатите.

"Футболът винаги е събирал хората – и на терена, и по трибуните. Днес имаме шанс да го превърнем в нещо повече – в подкрепа и надежда“, допълва той.

В края на посланието си той ясно подчерта значението на събитието.

"Понякога най-важните победи не се измерват с резултат. Този мач не е за резултат. Той е за живот.“

Благотворителният двубой ще се играе на 6 юни от 17:00 часа в Бургас, като организаторите призовават феновете да се включат активно – както с присъствие на стадиона, така и чрез подкрепа на каузата.

