Детският футболен турнир „България, децата и футбола“ под патронажа на Кирил Десподов ще се проведе отново в Кресна

За втора поредна година СУ ”Паисий Хилендарски” град Кресна ще бъде домакин на организирания от Кирил Десподов детски футболен турнир „България, децата и футбола“.

Арена на спортната надпревара отново ще бъдат двата футболни терена в обновения училищен двор, където на 31 май ще се съберат талант, емоции и истински футболен дух.

"Тази година турнирът ще бъде още по-мащабен – с повече отбори, повече емоции, специални гости и много изненади както за участниците, така и за публиката! Очаква ни ден, изпълнен със спорт, приятелство, усмивки и незабравими моменти. Нека всички бъдем част от това голямо футболно празненство!", написаха на официалната си фейсбук страница от училището в Кресна.