БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Проверяват зам.-министъра на образованието за конфликт на...
Чете се за: 01:22 мин.
Президентът Йотова: Не е нормално цените на основни храни...
Чете се за: 02:32 мин.
Спира движението на метрото по Линия 3 между "Орлов...
Чете се за: 02:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кои са номинираните в 25-то издание на анкетата "Футболист на футболистите"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:20 мин.
Спорт
Запази

В анкетата гласуват всички футболисти от Първа и Втора лига - българи и чужденци.

Кои са номинираните в 25-то издание на анкетата "Футболист на футболистите"
Слушай новината

Станаха ясни номинациите в 25-ото издание на анкетата "Футболист на Футболистите“. Тя се организира всяка година в края на футболния сезон от Асоциацията на българските футболисти (АБФ) и е единствената по рода си у нас. В нея гласуват всички футболисти от Първа и Втора лига - българи и чужденци.

Целта е играчите сами да изберат най-добрия измежду тях за настоящия футболен сезон. Анкетата се състои от три основни раздела: футболист на Футболистите, най-добър млад футболист и най-добър треньор.

Състезателките от Женската футболна лига за единадесети пореден път също избират най-добрата футболистка за сезона.

Този сезон за втори път ще бъде обявен и най-добрият треньор в женското елитно първенство.

Припомняме, че както всяка година, номинираните трябва да са участвали в повече от половината официални мачове на своите отбори. Изключение се допуска единствено за раздела "Най-добър млад футболист“.

Резултатите ще бъдат обявени, след като приключи онлайн гласуването на футболистите. Победителите ще бъдат наградени от Асоциацията на българските футболисти в началото на новия сезон.

Ето всички номинации в 25-ото издание на анкетата "Футболист на Футболистите“ за сезон 2025/2026:

ФУТБОЛИСТ НА ФУТБОЛИСТИТЕ - СЕЗОН 2025/2026

I. НАЙ-ДОБЪР ФУТБОЛИСТ

1. Евертон БАЛА (Левски)

2. Кристиан ДИМИТРОВ (Левски)

3. МАЙКОН (Левски)

4. Радослав КИРИЛОВ (Левски)

5. Ивайло ЧОЧЕВ (Лудогорец)

6. Петър СТАНИЧ (Лудогорец)

7. Леандро ГОДОЙ (ЦСКА)

8. Джеймс ЕТО‘О (ЦСКА)

9. Мамаду ДИАЛО (ЦСКА 1948)

10. Каталин ИТУ (Локомотив Пд)

II. НАЙ-ДОБЪР МЛАД ФУТБОЛИСТ

1. Георги ЛАЗАРОВ (Черно море)

2. Кристиян БАЛОВ (Славия)

3. Асен МИТКОВ (Левски)

4. Севи ИДРИЗ (Локомотив Пд)

5. Тодор ПАВЛОВ (Локомотив Пд)

6. Петко ПАНАЙОТОВ (ЦСКА)

7. Теодор ИВАНОВ (ЦСКА)

8. Никола ИЛИЕВ (Ботев Пд)

9. Ивайло ВИДЕВ (Ботев Пд)

10. Цветослав МАРИНОВ (Спартак Вн)

III. НАЙ-ДОБЪР ТРЕНЬОР

1. Хулио ВЕЛАСКЕС (Левски)

2. Христо ЯНЕВ (ЦСКА)

3. Илиан ИЛИЕВ (Черно море)

4. Душан КОСИЧ (Локомотив Пд)

5. Александър ТУНЧЕВ (Арда)

IV. НАЙ-ДОБРА ФУТБОЛИСТКА

1. Полина РЪСИНА (НСА)

2. Нора ДИМИТРОВА (Лудогорец)

3. Моника БАЛИОВА (Лудогорец)

4. Полина ДЕМИРОВА (Лудогорец)

5. Рая БОНЕВА (Локомотив СтЗ)

6. Анастасия СКОРИНИНА (Локомотив СтЗ)

7. Милена КАРАКОЛЕВА (Спортика)

V. НАЙ-ДОБЪР ТРЕНЬОР НА ЖЕНСКОТО ПЪРВЕНСТВО

1. Христос ДОКОВ (Лудогорец)

2. Валентина ГОСПОДИНОВА (НСА)

3. Диана ДИНЕВА (Локомотив СтЗ)

4. Йоана ДЖАМБАЗОВА (Севлиево)

Гледайте новините и в Метрото Metro
# "Футболист на футболистите" за сезон 2025/2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Верижна катастрофа затруднява движението по Е-79 край Благоевград
1
Верижна катастрофа затруднява движението по Е-79 край Благоевград
Изненадите по трасето на Джиро д'Италия: Хоро, сватба, фламинго, динозаври и балет
2
Изненадите по трасето на Джиро д'Италия: Хоро, сватба,...
Българската гимнастика с четири отличия на Световната купа във Варна
3
Българската гимнастика с четири отличия на Световната купа във Варна
Пол Мание премина първи през финала на Джиро д'Италия в София
4
Пол Мание премина първи през финала на Джиро д'Италия в София
Белгийската кралица Матилда пристигна в Турция с делегация от над 400 души
5
Белгийската кралица Матилда пристигна в Турция с делегация от над...
DARA с кукерски костюм на откриването на "Евровизия" (СНИМКИ)
6
DARA с кукерски костюм на откриването на "Евровизия"...

Най-четени

Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
1
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
2
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Втора етапна победа за Пол Мание
3
Втора етапна победа за Пол Мание
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
4
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
5
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
6
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...

Още от: Български футбол

Николета Бойчева се разписа при победата на ФК Фарул (Констанца), който спечели титлата в Румъния
Николета Бойчева се разписа при победата на ФК Фарул (Констанца), който спечели титлата в Румъния
Детският футболен турнир „България, децата и футбола“ под патронажа на Кирил Десподов ще се проведе отново в Кресна Детският футболен турнир „България, децата и футбола“ под патронажа на Кирил Десподов ще се проведе отново в Кресна
Чете се за: 00:57 мин.
Левски ще бъде непоставен в първия предварителен кръг на Шампионската лига Левски ще бъде непоставен в първия предварителен кръг на Шампионската лига
Чете се за: 02:17 мин.
Берое с безценен успех в битката за оцеляване Берое с безценен успех в битката за оцеляване
Чете се за: 01:42 мин.
Първа лига: Добруджа – Берое (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Добруджа – Берое (ГАЛЕРИЯ)
Късен гол донесе точка на Ботев Враца в домакинството на Септември София Късен гол донесе точка на Ботев Враца в домакинството на Септември София
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Азиатска хакерска платформа и съвети от изкуствен интелект са в основата на фишинга, измамил стотици
Азиатска хакерска платформа и съвети от изкуствен интелект са в...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Президентът Йотова: Не е нормално цените на основни храни да са космически Президентът Йотова: Не е нормално цените на основни храни да са космически
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Проверяват зам.-министъра на образованието за конфликт на интереси Проверяват зам.-министъра на образованието за конфликт на интереси
Чете се за: 01:22 мин.
Политика
Стотици алпинисти се подготвят да изкачат Еверест в най-подходящото време през май (ГАЛЕРИЯ) Стотици алпинисти се подготвят да изкачат Еверест в най-подходящото време през май (ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Срещу високите цени: "Прогресивна България" внася пакет...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Иван Гешев осъди прокуратурата да му плати 130 000 евро
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Съвет "Външни отношения": ЕС ще приеме санкции за...
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Спира движението на метрото по Линия 3 между "Орлов мост"...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ