Николета Бойчева се разписа при победата на ФК Фарул (Констанца), който спечели титлата в Румъния

Капитанката на българския национален отбор по футбол Николета Бойчева отново е шампион на Румъния при жените, след като нейният Фарул (Констанца) се справи с 4:0 при гостуването на Чиксереда (Меркуря Чук).

Така отборът от черноморския град събра 53 точки и води с 12 пред тима на Чиксереда три кръга преди края. Това е втора поредна титла за Бойчева със същия тим и трета за Фарул Констанца, като през лятото им предстои нова атака на основната фаза на женската Шампионска лига.

Българката имаше сериозен принос за успеха в Меркуря Чук, като откри резултата още в 6-ата минута, вкарвайки директно от ъглов удар. Този резултат се запази до края на първата част, а след почивката нови три гола добавиха Естел Гнали, Клаудия Чипер и Йоана Станку. Сценарият по спечелването на шампионската титла за Фарул беше доста познат, защото миналата година отново се срещнаха в решаващия мач със същия съперник. Случайно или не, отново Бойчева тогава откри резултата и поведе тима си към победата.

В отбора има още една българка – нападателката Димитра Иванова, която обаче претърпя тежка контузия, последва операция и ще бъде извън игра за дълго време.

Сега за Фарул предстои първи четвъртфинал в сряда в турнира за Купата на Румъния срещу Глория (Бистрица) и шанс да бъде постигнат дубъл от трофеи.

Николета Бойчева, която стана Футболистка номер 1 на България за 2025-а година, играе като защитник или халф. През този сезон има 7 гола с екипа на Фарул във всички турнири.