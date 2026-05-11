Николета Бойчева се разписа при победата на ФК Фарул (Констанца), който спечели титлата в Румъния

Това е втора поредна титла за Бойчева със същия тим и трета за Фарул Констанца, като през лятото им предстои нова атака на основната фаза на женската Шампионска лига.

Николета Бойчева се разписа при победата на ФК Фарул (Констанца), който спечели титлата в Румъния
Снимка: фейсбук-страница Farul Constanța﻿
Капитанката на българския национален отбор по футбол Николета Бойчева отново е шампион на Румъния при жените, след като нейният Фарул (Констанца) се справи с 4:0 при гостуването на Чиксереда (Меркуря Чук).

Така отборът от черноморския град събра 53 точки и води с 12 пред тима на Чиксереда три кръга преди края. Това е втора поредна титла за Бойчева със същия тим и трета за Фарул Констанца, като през лятото им предстои нова атака на основната фаза на женската Шампионска лига.

Българката имаше сериозен принос за успеха в Меркуря Чук, като откри резултата още в 6-ата минута, вкарвайки директно от ъглов удар. Този резултат се запази до края на първата част, а след почивката нови три гола добавиха Естел Гнали, Клаудия Чипер и Йоана Станку. Сценарият по спечелването на шампионската титла за Фарул беше доста познат, защото миналата година отново се срещнаха в решаващия мач със същия съперник. Случайно или не, отново Бойчева тогава откри резултата и поведе тима си към победата.

В отбора има още една българка – нападателката Димитра Иванова, която обаче претърпя тежка контузия, последва операция и ще бъде извън игра за дълго време.

Сега за Фарул предстои първи четвъртфинал в сряда в турнира за Купата на Румъния срещу Глория (Бистрица) и шанс да бъде постигнат дубъл от трофеи.

Николета Бойчева, която стана Футболистка номер 1 на България за 2025-а година, играе като защитник или халф. През този сезон има 7 гола с екипа на Фарул във всички турнири.

#ЖФК Фарул Констанца #Николета Бойчева

