Нико Уилямс се размина със сериозна контузия

Спорт
Футболистът на Атлетик Билбао ще бъде на линия за Испания на Мондиал 2026.

Крилото на Атлетик Билбао се е разминал със сериозна контузия, са показали медицинските прегледи, направени тази сутрин, пише вестник "Марка". Така той ще трябва да почива принудително три седмици и ще бъде на линия за Испания за Световното първенство, което започва точно след месец - на 11 юни.

Нико Уилямс получи травмата при загубата от Валенсия в Ла Лига през уикенда, а първоначалните прогнози не бяха добри и предвиждаха нападателят да пропусне Мондиала в САЩ, Мексико и Канада. Той има мускулна контузия на левия крак, като прогнозите на лекарите са, че след три седмици Уилямс ще бъде на линия и готов за максимални натоварвания. Все пак той трябва да пропусне приятелския мач на

Испания срещу Ирак на 4 юни в Ла Коруня, но ще бъде на линия за старта на "Ла Фурия Роха" на Световното първенство срещу Кабо Верде на 15 юни.

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте очаква развитие не само с контузията на Нико Уилямс, но още на Ламин Ямал, Микел Мерино и Виктор Муньос.

#ФК Атлетик Билбао #Нико Уилямс #Мондиал 2026

