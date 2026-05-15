ФИФА представи официалната песен за Мондиал 2026 (ВИДЕО)

Световната футболна централа ФИФА официално представи песента за Световното първенство по футбол през 2026 година. Парчето носи заглавието "Dai Dai“ („Хайде, хайде“) и е съвместен проект на колумбийската суперзвезда Шакира и нигерийския изпълнител Бърна Бой.

От централата определиха композицията като „жизнено честване на футбола, културата и единството“, съчетаващо глобалното звучене и енергията на двамата артисти. В началото на май Шакира вече загатна за проекта, публикувайки кратък тийзър в социалните мрежи.

Това е поредна песен на футболна тематика за певицата, която стои зад емблематични хитове като „Waka Waka“ от Мондиал 2010 и "La La La“ от 2014 година.

От ФИФА съобщиха още, че приходите от стрийминг на песента ще бъдат насочени към Глобалния фонд за гражданско образование на организацията.

Междувременно стана ясно, че финалът на Световното първенство на 19 юли 2026 година в Ню Джърси ще бъде съпроводен от мащабно музикално шоу с участието на Шакира, Мадона и южнокорейската група BTS, което допълнително ще подчертае глобалния характер на турнира.