БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Студено и влажно време за баловете прогнозират синоптици
Чете се за: 03:00 мин.
България е на финала на "Евровизия": DARA...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ФИФА представи официалната песен за Мондиал 2026 (ВИДЕО)

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Запази

Шакира и Бърна Бой обединяват сили в "Dai Dai“, приходите ще подкрепят образователни каузи

ФИФА представи официалната песен за Мондиал 2026 (ВИДЕО)
Слушай новината

Световната футболна централа ФИФА официално представи песента за Световното първенство по футбол през 2026 година. Парчето носи заглавието "Dai Dai“ („Хайде, хайде“) и е съвместен проект на колумбийската суперзвезда Шакира и нигерийския изпълнител Бърна Бой.

От централата определиха композицията като „жизнено честване на футбола, културата и единството“, съчетаващо глобалното звучене и енергията на двамата артисти. В началото на май Шакира вече загатна за проекта, публикувайки кратък тийзър в социалните мрежи.

Това е поредна песен на футболна тематика за певицата, която стои зад емблематични хитове като „Waka Waka“ от Мондиал 2010 и "La La La“ от 2014 година.

От ФИФА съобщиха още, че приходите от стрийминг на песента ще бъдат насочени към Глобалния фонд за гражданско образование на организацията.

Междувременно стана ясно, че финалът на Световното първенство на 19 юли 2026 година в Ню Джърси ще бъде съпроводен от мащабно музикално шоу с участието на Шакира, Мадона и южнокорейската група BTS, което допълнително ще подчертае глобалния характер на турнира.

#Мондиал 2026 #Шакира

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
1
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
„Евровизия 2026": DARA се бори за финала
2
„Евровизия 2026": DARA се бори за финала
От всяка точка на света: Как да подкрепите DARA в „Евровизия 2026“
3
От всяка точка на света: Как да подкрепите DARA в „Евровизия...
DARA откри втория полуфинал на „Евровизия“ във Виена
4
DARA откри втория полуфинал на „Евровизия“ във Виена
"Обичам ви и ще се видим на финала" - DARA с първа реакция след блестящото представяне на "Евровизия"
5
"Обичам ви и ще се видим на финала" - DARA с първа...
На първо четене: Депутатите приеха промените в Закона за защита на потребителите
6
На първо четене: Депутатите приеха промените в Закона за защита на...

Най-четени

България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
1
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
2
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Втора етапна победа за Пол Мание
3
Втора етапна победа за Пол Мание
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
4
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
5
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
6
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...

Още от: Световен футбол

Анчелоти подписа нов договор с Бразилия още преди Мондиала
Анчелоти подписа нов договор с Бразилия още преди Мондиала
Анчелоти се надява да продължи да води Бразилия: Просто трябва да подпишем, бих искал да остана Анчелоти се надява да продължи да води Бразилия: Просто трябва да подпишем, бих искал да остана
Чете се за: 02:07 мин.
Лионел Меси бе звездата за Интер Маями в мач с осем гола срещу Синсинати Лионел Меси бе звездата за Интер Маями в мач с осем гола срещу Синсинати
Чете се за: 02:50 мин.
Нелеп автогол в 98-ата минута изтръгна титлата от ръцете на Кристиано Роналдо Нелеп автогол в 98-ата минута изтръгна титлата от ръцете на Кристиано Роналдо
Чете се за: 01:07 мин.
Нападател на Япония получи контузия преди Мондиал 2026 Нападател на Япония получи контузия преди Мондиал 2026
Чете се за: 01:52 мин.
Нико Уилямс се размина със сериозна контузия Нико Уилямс се размина със сериозна контузия
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
"Обичам ви и ще се видим на финала" - DARA с първа реакция след блестящото представяне на "Евровизия" "Обичам ви и ще се видим на финала" - DARA с първа реакция след блестящото представяне на "Евровизия"
Чете се за: 02:37 мин.
Европа
Проф. Стефан Стойнев: Нужни са спешни мерки, но и дългосрочно укрепване на свлачището край Смолян Проф. Стефан Стойнев: Нужни са спешни мерки, но и дългосрочно укрепване на свлачището край Смолян
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Студено и влажно време за баловете прогнозират синоптици Студено и влажно време за баловете прогнозират синоптици
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Мотористи излизат на национален протест срещу поскъпването на...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
След свлачището на пътя Смолян - Пампорово: Какви са вариантите за...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Очакват се подробности от полицията и прокуратурата след акцията...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Протести на гръцките фермери: Днес решават дали ще блокират...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ