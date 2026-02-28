БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Нетаняху: Все повече стават признаците, че аятолах Али...
Чете се за: 00:47 мин.
След 4 години война: Може ли Украйна да сбъдне...
Чете се за: 12:00 мин.
МВнР предупреди българските граждани незабавно да...
Чете се за: 00:52 мин.
Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за...
Чете се за: 04:22 мин.
Запрянов: Няма директна военна опасност за България след...
Чете се за: 01:35 мин.
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Чете се за: 00:47 мин.

САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран. Служебният премиер Андрей Гюров: "Няма директна военна опасност за България"

Радослав Росенов продължава перфектната серия на Купа „Странджа“

Чете се за: 00:47 мин.
Спорт
Българинът записа чист успех с 5:0 съдийски гласа и ще играе за златния медал в неделя.

Радослав Росенов
Снимка: БФ Бокс
Слушай новината

Радослав Росенов продължава да доминира на Купа „Странджа“. Националът ни направи още една крачка към спечелване на пета поредна титла в най-стария международен турнир по бокс в Европа. В категория до 60 килограма той не остави шанс на британеца Уилиям Хюит.

Росенов записа чист успех с 5:0 съдийски гласа и ще играе за златния медал в неделя. Българинът доминира в хода на срещата и заслужи категоричната победа. Утре той ще срещне Габриел Оливейра.

Бразилецът е световен вицешампион от Ливърпул, а мачът е шанс за реванш за Радо, който отстъпи с 1:4 гласа на този противник в Англия.

