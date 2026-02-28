Радослав Росенов продължава перфектната серия на Купа „Странджа“

Радослав Росенов продължава да доминира на Купа „Странджа“. Националът ни направи още една крачка към спечелване на пета поредна титла в най-стария международен турнир по бокс в Европа. В категория до 60 килограма той не остави шанс на британеца Уилиям Хюит.



Росенов записа чист успех с 5:0 съдийски гласа и ще играе за златния медал в неделя. Българинът доминира в хода на срещата и заслужи категоричната победа. Утре той ще срещне Габриел Оливейра.



Бразилецът е световен вицешампион от Ливърпул, а мачът е шанс за реванш за Радо, който отстъпи с 1:4 гласа на този противник в Англия.