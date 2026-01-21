Ще обявят ли грипна епидемия в Габрово?

Здравната инспекция в Габрово трябва да реши дали бъде обявена епидемия в областта.

Заболеваемостта там е малко над 332 заболели на 10 000 население.

В Благоевград и София обстановката е предепидемична.

Бургас от утре са в епидемия, а Варна удължи мерките до 26 януари.

В Добрич до 25 януари също е обявена епидемия до края на седмицата.

Мерките против разпространението на болестта предвиждат ограничение на свижданията в болниците. За периода се преустановяват също профилактичните прегледи, задължителните имунизации и реимунизации.