Пътнически влак дерайлира край Барселона

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Загинал е машинистът, около 40 пътници са ранени

Снимка: БТА
Пътнически влак дерайлира в Испания рано тази сутрин, загинал е машинистът. Около 40 пътници са ранени, четирима, от които сериозно.

Причина за инцидента е срутване на подпорна стена върху релсите заради проливен дъжд. Множество линейки и пожарникари пристигнаха на мястото на произшествието в покрайнините на Барселона.

Междувременно броят на жертвите на тежката катастрофа с два влака в неделя достигна 42-ма души.

С цел предотвратяване на инциденти, испанският железопътен оператор Афиф ограничи скоростта на влаковете между Мадрид и Барселона.

#Испания #дерайлирал влак #ранени

