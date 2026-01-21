БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Кога ще бъде пуснато движението по столичния булевард "Стамболийски"?

Теодора Георгиева от Теодора Георгиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

На какъв етап е ремонтът на столичния булевард "Стамболийски"? От месеци там се извършва мащабна реконструкция в периметъра от бул. "Константин Величков" до Западен парк.

Наши зрители ни сигнализираха, че между Коледа и Нова година строителната техника е изтеглена от последната отсечка на ремонта.

Кога ще бъде пуснато движението на трамваи и автомобили?

"Цялата подземна инфраструктура е завършена като етап на изграждане. Направени са технически изпитвания. Достигнати са параметрите. Остават 364 метра участък. Провежда се административна процедура за въвеждане на временна организация на движението, която ще приключи на 28 януари", това заяви в "Денят започва" инженер Иво Иванов.

Оттогава започва пускането поетапно на трамвайното движение, поясни той. Като от улица "Вардад" до "Константин Величков" ще има транзитно преминаване - причината е незавършеният участък от улица "Антон" до "Константин Величков" заради ниските температури, които биха компрометирали пътната настилка.

Инженер Иванов заяви, че липсата на финансови средства не оказва влияние върху сроковете за строителство.

Причината за удължаването на сроковете за строителство се крие в ниските температури, заяви той.

Вижте повече в прякото включване на Теодора Георгиева

#бул. "Стамболийски" #ремонт

Последвайте ни

ТОП 24

"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
1
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд
2
Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд
След оставката на президента: Политическите реакции и коментари
3
След оставката на президента: Политическите реакции и коментари
Иво Христов: Апелът към президента да се включи в политиката идва от отчаянието от сегашната политическа сергия
4
Иво Христов: Апелът към президента да се включи в политиката идва...
Капризите на времето: Дъжд, сняг и поледици в следващите дни
5
Капризите на времето: Дъжд, сняг и поледици в следващите дни
Григор Димитров отпадна на старта на Australian Open
6
Григор Димитров отпадна на старта на Australian Open

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
3
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
4
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
5
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Три жени загинаха при пожар в София
6
Три жени загинаха при пожар в София

Още от: Регионални

След огнения ад в конна база във Варна: Законна ли е била дейността му?
След огнения ад в конна база във Варна: Законна ли е била дейността му?
Расте търсенето на дърва за огрев в Югозападна България - влияе ли това на цената? Расте търсенето на дърва за огрев в Югозападна България - влияе ли това на цената?
Чете се за: 01:00 мин.
Ще обявят ли грипна епидемия в Габрово? Ще обявят ли грипна епидемия в Габрово?
Чете се за: 00:37 мин.
РИОСВ - Велико Търново иска съдействие от прокуратурата за принудителното спиране на завода за дървопреработка РИОСВ - Велико Търново иска съдействие от прокуратурата за принудителното спиране на завода за дървопреработка
Чете се за: 01:25 мин.
От "Величие" изпратиха сигнал до прокуратурата заради посегателство срещу член на партията в Гоце Делчев От "Величие" изпратиха сигнал до прокуратурата заради посегателство срещу член на партията в Гоце Делчев
Чете се за: 01:30 мин.
Само за седмица: Три посегателства над медици във Великотърновско Само за седмица: Три посегателства над медици във Великотърновско
Чете се за: 03:47 мин.

Водещи новини

На дневен ред в НС: Ще бъде ли закрита Антикорупционната комисия?
На дневен ред в НС: Ще бъде ли закрита Антикорупционната комисия?
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Правната комисия обсъди на второ четене проектопромените в Изборния кодекс Правната комисия обсъди на второ четене проектопромените в Изборния кодекс
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
МС решава - ще бъде ли одобрено увеличението на заплатите в държавния сектор с 5% МС решава - ще бъде ли одобрено увеличението на заплатите в държавния сектор с 5%
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Ще обявят ли грипна епидемия в Габрово? Ще обявят ли грипна епидемия в Габрово?
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Пътнически влак дерайлира в Испания
Чете се за: 00:40 мин.
По света
"Имам много насрочени срещи за Гренландия": Тръмп...
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Сняг, дъжд и поледици в сряда
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Доживотен затвор за убиеца на бившия японски премиер Шиндзо Абе
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ