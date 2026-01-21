Кога ще бъде пуснато движението по столичния булевард "Стамболийски"?

На какъв етап е ремонтът на столичния булевард "Стамболийски"? От месеци там се извършва мащабна реконструкция в периметъра от бул. "Константин Величков" до Западен парк.

Наши зрители ни сигнализираха, че между Коледа и Нова година строителната техника е изтеглена от последната отсечка на ремонта.

Кога ще бъде пуснато движението на трамваи и автомобили?

"Цялата подземна инфраструктура е завършена като етап на изграждане. Направени са технически изпитвания. Достигнати са параметрите. Остават 364 метра участък. Провежда се административна процедура за въвеждане на временна организация на движението, която ще приключи на 28 януари", това заяви в "Денят започва" инженер Иво Иванов.

Оттогава започва пускането поетапно на трамвайното движение, поясни той. Като от улица "Вардад" до "Константин Величков" ще има транзитно преминаване - причината е незавършеният участък от улица "Антон" до "Константин Величков" заради ниските температури, които биха компрометирали пътната настилка.

Инженер Иванов заяви, че липсата на финансови средства не оказва влияние върху сроковете за строителство.

Причината за удължаването на сроковете за строителство се крие в ниските температури, заяви той.

Вижте повече в прякото включване на Теодора Георгиева