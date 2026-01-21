БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Чуйте гражданите": Жители на Велико Търново против изграждането на варовикова кариера

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Протестиращите се готвят да блокират движението по главния път София - Варна

Жители на Велико Търново и съседните населени места се събират на протест пред РИОСВ.

Недоволството им е срещу инвестиционно намерение за изграждане на варовикова кариера край село Балван. Днес в Регионалната екоинспекция за втори път ще заседава експертен екологичен съвет, който трябва да реши дали да даде ход на изпълнението на проекта.

Хората обаче са категорични, че реализирането му ще доведе до екологична катастрофа и поставя под риск здравето на всички, които живеят в този район.

Протестиращите се готвят да блокират движението по главния път София - Варна.

"Добивът е на варовик и притеснението е от фините прахови частици. На територията на това находище има водни запаси и вследствие на взривовете те ще изчезнат".

"В момента в града има една екологична бомба. Цъка следваща на едни 8 километра от нас. Преобладаващите ветрове и релеф прави Велико Търново застрашен от варовикови фини частици, което води до силикоза ".

"Настоявам българските институции да започнат да работят в името на хората. Те трябва да започнат да се съобразяват".

Всички сме против това инвестиционно намерение, обединиха се хората от община Велико Търново.

"Да се събудим и да кажем стига на това безобразие".

Вижте повече в прякото включване на Мирела Дончева

#варовикова кариера #РИОСВ #Велико Търново #протест

