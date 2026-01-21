БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

"100 стотинки" в помощ на бездомните животни

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Пламенка Тонева
A+ A-
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Запази

Кастрационният център в Русе обменя стари левчета срещу грижа за животните

"100 стотинки" в помощ на бездомните животни
Слушай новината

Близо месец след официалното въвеждане на еврото у нас, десетки кампании, които дават идея къде да инвестираме българските монети, които предстои до дни да излязат от обръщение. Така например, кастрационният център в Русе обменя стари левчета срещу грижа за животните.

Кампанията "Сто стотинки" дава нов смисъл на монетите и ги превръща в шанс за по-добър живот на бездомните животни в града.

Вижте повече в прякото включване на Пламенка Тонева

#"100 стотинки" #грижа за бездомни животни #кампания

Последвайте ни

ТОП 24

"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
1
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд
2
Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд
След оставката на президента: Политическите реакции и коментари
3
След оставката на президента: Политическите реакции и коментари
Григор Димитров отпадна на старта на Australian Open
4
Григор Димитров отпадна на старта на Australian Open
Сняг и дъжд ни очакват през следващите дни
5
Сняг и дъжд ни очакват през следващите дни
Силна геомагнитна буря удари Земята
6
Силна геомагнитна буря удари Земята

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
3
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
4
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
5
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Три жени загинаха при пожар в София
6
Три жени загинаха при пожар в София

Още от: Регионални

Без автобуси от Пловдив до Стамболийски - каква е причината?
Без автобуси от Пловдив до Стамболийски - каква е причината?
"Чуйте гражданите": Жители на Велико Търново против изграждането на варовикова кариера "Чуйте гражданите": Жители на Велико Търново против изграждането на варовикова кариера
Чете се за: 01:37 мин.
След огнения ад в конна база във Варна: Законна ли е била дейността й? След огнения ад в конна база във Варна: Законна ли е била дейността й?
Чете се за: 01:17 мин.
Расте търсенето на дърва за огрев в Югозападна България - влияе ли това на цената Расте търсенето на дърва за огрев в Югозападна България - влияе ли това на цената
Чете се за: 01:00 мин.
Кога ще бъде пуснато движението по столичния булевард "Стамболийски"? Кога ще бъде пуснато движението по столичния булевард "Стамболийски"?
Чете се за: 01:32 мин.
Ще обявят ли грипна епидемия в Габрово? Ще обявят ли грипна епидемия в Габрово?
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: На дневен ред в НС - ще бъде ли закрита Антикорупционната комисия?
НА ЖИВО: На дневен ред в НС - ще бъде ли закрита Антикорупционната...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Правната комисия обсъди на второ четене проектопромените в Изборния кодекс Правната комисия обсъди на второ четене проектопромените в Изборния кодекс
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
МС решава - ще бъде ли одобрено увеличението на заплатите в държавния сектор с 5% МС решава - ще бъде ли одобрено увеличението на заплатите в държавния сектор с 5%
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Ще обявят ли грипна епидемия в Габрово? Ще обявят ли грипна епидемия в Габрово?
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Благомир Коцев: Радев би могъл да е потенциален партньор, ако...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
"Чуйте гражданите": Жители на Велико Търново против...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Пътнически влак дерайлира в Испания
Чете се за: 00:40 мин.
По света
"Имам много насрочени срещи за Гренландия": Тръмп...
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ