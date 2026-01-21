"100 стотинки" в помощ на бездомните животни

Близо месец след официалното въвеждане на еврото у нас, десетки кампании, които дават идея къде да инвестираме българските монети, които предстои до дни да излязат от обръщение. Така например, кастрационният център в Русе обменя стари левчета срещу грижа за животните.

Кампанията "Сто стотинки" дава нов смисъл на монетите и ги превръща в шанс за по-добър живот на бездомните животни в града.

