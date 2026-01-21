Желязков: Отварянето на пътя Рудозем - Ксанти има голямо въздействие за функционирането на Шенген

Вчера министрите - вицепремиерът Гроздан Караджов и министър Георг Георгиев присъстваха на една церемония в нашата южна съседка. Това беше дългоочаквано събитие, което има голямо въздействие не само върху разбирането за добросъседство, за трансгранично сътрудничество, за функционирането на Шенген, но и за поминъка и икономическото развитие на българските региони. Това каза премиерът в оставка Росен Желязков преди началото на редовното заседание на Министерския съвет.

Георг Георгиев - министър на външните работи в оставка: "Наистина вчера беше завършена една многогодишна сага по отварянето на пътя Рудозем - Ксанти, който стана след официалното приемане на пътя и от гръцката страна, в присъствието на нас като министри и на гръцкия министър на транспорта. Това е успех и следствие на една година усилена работа. Разбира се, и назад във времето, но вашите директни комуникации с премиера Мицотакис, работата между двете външни министерства, между различните институции дадоха възможност тази връзка да се осъществи. Това е материализиране на всички ползи от трансгранично сътрудничество, разбира се, но това е директна инвестиция в регионите от двете страни на границата. Това е една огромна придобивка за родопчани в частност, но разбира се и за нашите съседи в Гърция. Транспортна свързаност, инфраструктурна, икономика, инвестиции, туризъм, контакти между хората, това е нещо, което повече от две десетилетия е било в оборот, но сега, благодарение на усилията на това правителство и на всички, които взеха участие в процеса, е факт."

Росен Желязков - министър-председател в оставка: "Мога да кажа само - честито! Това наистина е едно много голямо външнополитическо, но и за държавата във вътрешно-икономически план постижение. Искам също и да благодаря на нашите гръцки колеги, на премиера Мицотакис за тяхното конструктивно поведение, както в този случай, така и в случая с блокадата на границите от страна на протестиращите и намирането на решение за осигуряване на свободното движение на хора и стоки. Това показва, че когато имаме политическо доверие между страните в духа на добросъвестност, може да бъдат решени всички тежки проблеми, които се случват във всяка една от страните."

Днес правителството ще приеме предложение до Народното събрание за изменение и допълнение в Кодекса за социално осигуряване, каза още Желязков и добави: