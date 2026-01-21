Денят на Тръмп в Давос

Американският президент Доналд Тръмп замина за Световния икономически форум в швейцарския курорт Давос, където се очаква да произнесе реч днес следобед и да проведе редица срещи по горещата тема от последните седмици - задълбочаващияt се разрив с европейските му партньори в НАТО заради настояването му да придобие контрол над Гренландия.

Пътуването на Доналд Тръмп за Давос не тръгна добре. Минути след излитането се наложи самолетът му да се върне във военновъздушната база "Андрюс" заради "дребен електрически проблем". Това ще му коства закъснение от над три часа.

В швейцарския курорт пък ще го посрещне голям протестен надпис "Без крале". Вчера Тръмп нажежи още повече напрежението около желанието си да придобие Гренландия като публикува снимка как забива американския флаг на острова и коментира, че "няма връщане назад."

В навечерието на заминаването си за форума, той обаче изрази оптимизъм, че Съединените щати и НАТО ще се разберат по въпроса.

Доналд Тръмп, президент на Съединените щати:

"Мисля, че ще измислим нещо, от което и НАТО ще бъдат много доволни и ние ще бъдем много доволни. Но имаме нужда от Гренландия за целите на националната сигурност. И дори за световната сигурност. "

Американският финансов министър Скот Бесент обаче също повтори, че Гренландия трябва да стане част от Съединените щати и призова за спокойствие.

Скот Бесент, министър на финансите на Съединените щати:

"Бих посъветвал всички да си поемат дълбоко дъх. Не се поддавайте на този импулсивен гняв и огорчение, които наблюдаваме. Защо всички не седнат и не изчакат президентът Тръмп да пристигне, за да изслушат аргументите му? Мисля, че ще успее да ги убеди."

Кризата с Гренландия накара Европарламента да замрази ратификацията на търговското споразумение със Съединените щати за въвеждане на 15% мита, а утре евролидерите се събират на извънредна среща на върха, на която ще обсъдят възможни икономически мерки срещу Съединените щати.

По този повод Тръмп каза, че блокът е работил усърдно по споразумението за митата и се съмнява да се откаже от него. Заплахата от търговска война между Съединените щати и Европа доведоха до спад на Уолт Стрийт.

Доларът претърпя най-големите си загуби от над месец, а златото за първи път стигна стойност от над 4 800 долара за тройунция.