Румен Радев получи покана от Доналд Тръмп да бъде...
Чете се за: 02:00 мин.
КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев...
Чете се за: 00:27 мин.
На първо четене: Парламентът прие КПК да бъде закрита
Чете се за: 03:22 мин.

Валежи от дъжд и сняг и опасност от поледици

Чете се за: 02:05 мин.
У нас
В следобедните часове максималните температури ще са между 0 и 5°, в София – около 1°, на морския бряг - от 5° до 7°. Ще бъде облачно. От югозапад ще започнат валежи от сняг, които до вечерта ще обхванат по-голямата част от Южна България и Централна Стара планина. По-значителни количества се очакват в Рило-Родопската област, а със затоплянето снегът в източната част от Горнотракийската низина и Източните Родопи, ще премине в дъжд и ще има условия за поледици.

През нощта на много места в Централна България ще има снеговалежи, значителни в крайните южни райони. След полунощ в източната половина от страната, валежите ще са предимно от дъжд и на места в Лудогорието, както и в Източните Родопи ще има условия за поледици. Вятърът ще е слаб-до умерен, от изток-югоизток. Минималните температури ще бъдат между минус 4° и 1°, в София - около минус 2°, по Черноморието около 6°, а максималните предимно между 1° и 6°, малко по-високи в югозападните райони от страната, в София – около 6°, по Черноморието от 7° до 9°.

Утре в Южна и Източна България все още ще има валежи от дъжд, но привечер ще отслабват и спират. Над Западна България ще е без валежи, ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток.

В петък и събота, вятърът ще е слаб, в равнините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност, не са изключени и изолирани слаби валежи. В неделя и понеделник ще духа до умерен, в Източна България временно силен южен вятър. Там и температурите значително ще се повишат и в понеделник дневните ще достигат и надхвърлят 15°. Облачността ще е значителна, ще има и валежи от дъжд, на повече места в Южна България и западните райони.

#валежи от дъжд и сняг #времето #жълт код за поледици #прогноза за времето #новини в Метрото

