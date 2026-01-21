Малена Замфирова: Вече карам Световна купа и се очаква от мен да побежавам в Европейската купа

16-годишната Малена Замфирова смята, че победите й за Европейската купа не са изненада и не са кой знае какъв успех.

Сноубордистката бе най-бърза и в двата паралелен гигантски слаломи от Европейската купа по алпийски сноуборд в Банско.

"Не бих казала, че е голямо постижение. Вече карам Световна купа и се очаква от мен да побеждавам в Европейската купа. Беше лесно състезание за мен. Не се напъвах прекалено много. Записах първа и втора победа във ФИС. Не съм имала други победи, освен в световното първенство за юноши с брат ми. Радвам се, но не го смятам за голямо постижение", сподели тя след състезанието в интервю за БНТ.

Вижте цялото интервю във видеото.