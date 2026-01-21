Кристиан Георгиев: Страшно много ме боли кръста, но стиснах зъби и спечелих

Сноубордистът Кристиан Георгиев сподели, че изпитва болки в кръста, но това не му пречи да постига победи за Европейската купа по алпийски сноуборд.

Българинът спечели втория паралелен гигантски слалом в Банско и грабна втора титла от старт в Европейската купа след победата му в Давос през март миналата година.

"Чисто физически не се чувствам много добре. Страшно много ме боли кръста, но стиснах зъби днес. Иначе съм доволен. Не съм доволен единствено, че с моя приятел Петьо се срещнахме на полуфинал, а не на големия финал. Ще го разделим някой ден и него", заяви той след състезанието в интервю за БНТ.

