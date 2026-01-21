БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съветът за мир на Тръмп - кой се присъедини и кой отказа?

Ива Стойкова

Чете се за: 03:32 мин.
По света
Утре в Давос ще се състои церемонията по подписване Хартата на Съвета за мир - инициативата на Доналд Тръмп за разрешаване на световни кризи и конфликти. В неделя 60 държави и световни лидери получиха покани да се присъединят към Съвета, сред тях президентите на Русия и на Беларус - Владимир Путин и Александър Лукашенко. Някои страни вече потвърдиха участието си, други категорично отказаха.

Кои ще са държавите основателки и кои критикуват инициативата на Доналд Тръмп?

Ключови съюзници на Вашингтон реагираха разнопосочно на поканата на Доналд Тръмп да станат част от Съвета за мир. Досега около 35 от общо 50 поканени световни лидери са дали съгласието си.

Хладен отговор дойде от Франция и Германия. Германският канцлер Фридрих Мерц няма да остане в Давос за насрочената за утре церемония за учредяване на Съвета. Говорител на германското правителство съобщи, че Берлин благодари за поканата, но все още разглежда предложението. Франция, която е една от петте постоянни членки на Съвета за сигурност на ООН с право на вето, каза "не".

Еманюел Макрон, президент на Франция: "Очевидно е, че Франция и Европа са ангажирани с националния суверенитет и независимост, както и с ООН и нейния устав".

Великобритания изрази безпокойство, че Тръмп иска в Съвета и украинския президент Володимир Зеленски, и руския му колега Владимир Путин, въпреки продължаващата руска инвазия. Канада заяви, че няма да плати 1 милиард долара - входната такса за постоянно място в Съвета. Позицията на Китай е, че Пекин ще защитава международната система с "център" ООН.

Сред приелите поканата са унгарският премиер Виктор Орбан, аржентинският президент Хавиер Милей и израелският министър-председател Бенямин Нетаняху. Близкият партньор на Вашингтон - Обединените арабски емирства, както и Египет също се присъединиха.

Шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани, премиер на Катар: "Бяхме поканени в Съвета. Радваме се да допринесем за мира и стабилността в региона".

Съветът, председателстван от Доналд Тръмп, е част от втория етап на мирния план на Тръмп за Газа, но е замислен като организация, която да работи за устойчив мир в засегнати от конфликти райони.

В Изпълнителния борд на Съвета влизат седем членове, включително американският държавен секретар Марко Рубио, специалният пратеник Стив Уиткоф, зетят на Тръмп Джаред Къшнър и бившият премиер на Великобритания Тони Блеър. Като член на борда българският дипломат Николай Младенов беше назначен за Върховен представител за Газа.

