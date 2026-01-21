Божидар Саръбоюков постигна личен рекорд и победа на международния турнир „Локомотив“

Най-добрият български състезател в скока на дължина при мъжете Божидар Саръбоюков подобри личния си рекорд на закрито и завърши на първа позиция в дисциплината във второто издание на международния турнир по лека атлетика в зала „Локомотив“ в Пловдив.

В дебютния си старт през сезона атлет №1 на страната за миналата година Саръбоюков, който е европейски шампион на закрито от Апелдоорн 2025, скочи 8.26 метра от четвъртия си опит, с което си гарантира победата. С постижението той покри и норматив за участие на световното първенство в зала в Полша през март.

Втори остана Христо Арбалиев, а трети се нареди Николай Тодоров.

В същата дисциплина при дамите финалът предложи равностойна битка за първото място между Пламена Миткова и Сияна Бръмбарова, като представителката на клуба-домакин на турнира и атлетка №1 на България за 2025 година изпревари Бръмбарова само с един сантиметър и завърши с резултат от 6.21 метра. Третият най-добър опит бе за Пламена Чакърова.

В спринта на 60 метра при мъжете победител стана Никола Караманолов с време от 6.74 секунди, докато при жените най-бърза бе Радина Величкова, която спря хронометъра на 7.43 секунди.

В бягането на 60 метра с препятствия триумфираха Ива Деливерска и Станислав Станков.

Кадри от турнра ще откриете във видеото.