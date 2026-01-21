Напрeжение на политическата сцена у нас след поканата на Тръмп

Президентът Румен Радев е получил покана от президента на САЩ Доналд Тръмп да стане представител на страната ни в инициирания от Тръмп Съвет за мир, съобщиха от пресекретариата на държавния глава. От Външно министерство реагираха остро на прессъобщението на държавния глава и заявиха, че поканата е изпратена още в неделя, като попитаха защо се огласява три дни по-късно. Премиерът в оставка Росен Желязков пътува за Давос, където Доналд Тръмп и редица световни лидери ще обсъждат създаването на Съвет за мира.

В позиция до медиите лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски призовава президентът незабавно да внесе получената покана в Народното събрание, където тя да бъде гласувана и след това да бъде предадена на Министерски съвет, за да осъществят последващите стъпки, за присъединяването на страната към Съвета за мир.

От прескретариата на държавния глава съобщават, че президентът Тръмп е поканил българския си колега Румен Радев да бъде представител на страната ни в бъдещата международна организация "Съвет за мир". Такива покани са получили в още 60 държави и в тях е посочено, че всяка страна може да предложи свой представител, който да присъства и да участва на срещите на Съвета.

От "Дондуков" 2 допълват, че в своя отговор Румен Радев е подчертал значението на мирните инициативи на президента Тръмп. Българският държавен глава е направил и преглед на актуалната политическа ситуация в страната ни. Информарил е за подадената от правителството оставка, след протестите от края на миналата година, както и това, че е подал оставка като президент, за да се ангажира пряко с оздравяването на държавността в България. Румен Радев е изразил и очакването си, че в близко бъдеще в страна ни ще има необходимата устойчива институционална среда за продължаване на ползотворното сътредничество със Съединените щати.

От Министерството на външните работи реагираха остро на разпространеното прессъобщение и обявиха, че поканата е изпратена по официален ред в неделя и получена в понеделник.

Георг Георгиев, министър на външните работи в оставка: "Три дни по-късно на фона на явно добитата информация, че министър-председателя ще се включи във форума в Давос, държавният глава решава да обяви за тази покана, без дори да каже каква е неговата позиция по това, което се говори в поканата. Нито по инициативата за мира в Газа, нито по 20-точковия план. Задаваме въпрос, каква е причината за тази позиция на отказ от поемане на отговорност и ангажимент. Защо след като 9 години държавния глава не получи нито една покана, не присъства на нито едно събитие във Вашингтон и Белия дом, днес когато такава персонално е отправена до него, той дезертира от своите функции, все още на държавен глава.

От Външно министерство съобщават, че премиерът в оставка Росен Желязков заедно с външния министър ще участват във форума в Давос, като акцент в разговорите са глобалната икономическа и геополитическа среда, въпросите на сигурността, устойчивото развитие, енергийната трансформация и утвърждаването на България като надежден и предвидим партньор в Европейския съюз и НАТО.