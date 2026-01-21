БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕП реши да поиска становище от Съда на ЕС за търговското...
Чете се за: 00:37 мин.
Президентът Румен Радев получи покана от американския...
Чете се за: 02:00 мин.
КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев...
Чете се за: 00:27 мин.
На първо четене: Парламентът прие КПК да бъде закрита
Чете се за: 04:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Напрeжение на политическата сцена у нас след поканата на Тръмп

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Президентът Румен Радев е получил покана от президента на САЩ Доналд Тръмп да стане представител на страната ни в инициирания от Тръмп Съвет за мир, съобщиха от пресекретариата на държавния глава. От Външно министерство реагираха остро на прессъобщението на държавния глава и заявиха, че поканата е изпратена още в неделя, като попитаха защо се огласява три дни по-късно. Премиерът в оставка Росен Желязков пътува за Давос, където Доналд Тръмп и редица световни лидери ще обсъждат създаването на Съвет за мира.

В позиция до медиите лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски призовава президентът незабавно да внесе получената покана в Народното събрание, където тя да бъде гласувана и след това да бъде предадена на Министерски съвет, за да осъществят последващите стъпки, за присъединяването на страната към Съвета за мир. А премиерът в оставка Росен Желязков пътува за Давос, където Доналд Тръмп и редица световни лидери ще обсъждат създаването на Съвет за мира.

От прескретариата на държавния глава съобщават, че президентът Тръмп е поканил българския си колега Румен Радев да бъде представител на страната ни в бъдещата международна организация "Съвет за мир". Такива покани са получили в още 60 държави и в тях е посочено, че всяка страна може да предложи свой представител, който да присъства и да участва на срещите на Съвета.

От "Дондуков" 2 допълват, че в своя отговор Румен Радев е подчертал значението на мирните инициативи на президента Тръмп. Българският държавен глава е направил и преглед на актуалната политическа ситуация в страната ни. Информарил е за подадената от правителството оставка, след протестите от края на миналата година, както и това, че е подал оставка като президент, за да се ангажира пряко с оздравяването на държавността в България. Румен Радев е изразил и очакването си, че в близко бъдеще в страна ни ще има необходимата устойчива институционална среда за продължаване на ползотворното сътредничество със Съединените щати.

От Министерството на външните работи реагираха остро на разпространеното прессъобщение и обявиха, че поканата е изпратена по официален ред в неделя и получена в понеделник.

Георг Георгиев, министър на външните работи в оставка: "Три дни по-късно на фона на явно добитата информация, че министър-председателя ще се включи във форума в Давос, държавният глава решава да обяви за тази покана, без дори да каже каква е неговата позиция по това, което се говори в поканата. Нито по инициативата за мира в Газа, нито по 20-точковия план. Задаваме въпрос, каква е причината за тази позиция на отказ от поемане на отговорност и ангажимент. Защо след като 9 години държавния глава не получи нито една покана, не присъства на нито едно събитие във Вашингтон и Белия дом, днес когато такава персонално е отправена до него, той дезертира от своите функции, все още на държавен глава.

От Външно министерство съобщават, че премиерът в оставка Росен Желязков заедно с външния министър ще участват във форума в Давос, като акцент в разговорите са глобалната икономическа и геополитическа среда, въпросите на сигурността, устойчивото развитие, енергийната трансформация и утвърждаването на България като надежден и предвидим партньор в Европейския съюз и НАТО.

#покана от Доналд Тръмп #президента Румен Радев #георг Георгиев

Последвайте ни

ТОП 24

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Кога ще бъде пуснато движението по столичния булевард "Стамболийски"?
2
Кога ще бъде пуснато движението по столичния булевард...
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
3
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...
След оттеглянето на президента – как социолозите тълкуват посланията на Румен Радев
4
След оттеглянето на президента – как социолозите тълкуват...
Първите стъпки в еврозоната: Приликите и разликите между България и Хърватия
5
Първите стъпки в еврозоната: Приликите и разликите между България и...
Тръмп 1 година на поста: Без мен вече нямаше да има НАТО
6
Тръмп 1 година на поста: Без мен вече нямаше да има НАТО

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
3
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
4
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
5
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
6
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...

Още от: Политика

Делян Пеевски, лидер на ДПС: България трябва да се включи в Съвета за мир на президента Доналд Тръмп
Делян Пеевски, лидер на ДПС: България трябва да се включи в Съвета за мир на президента Доналд Тръмп
Премиерът в оставка Росен Желязков ръководи българската делегация на Световния икономически форум в Давос Премиерът в оставка Росен Желязков ръководи българската делегация на Световния икономически форум в Давос
Чете се за: 03:57 мин.
Правителството одобри 5% индексация на възнагражденията в бюджетния сектор Правителството одобри 5% индексация на възнагражденията в бюджетния сектор
Чете се за: 02:02 мин.
Лена Бориславова няма да участва в следващите предсрочни парламентарни избори Лена Бориславова няма да участва в следващите предсрочни парламентарни избори
Чете се за: 01:00 мин.
Държавата влиза като инвеститор в търсенето и проучването на подземни богатства в Черно море Държавата влиза като инвеститор в търсенето и проучването на подземни богатства в Черно море
Чете се за: 03:12 мин.
Кабинетът одобри проект за придобиване на брегови противокорабен ракетен комплекс от САЩ Кабинетът одобри проект за придобиване на брегови противокорабен ракетен комплекс от САЩ
Чете се за: 03:10 мин.

Водещи новини

Напрeжение на политическата сцена у нас след поканата на Тръмп
Напрeжение на политическата сцена у нас след поканата на Тръмп
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да използваме сила Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да използваме сила
Чете се за: 04:20 мин.
По света
Държавата влиза като инвеститор в търсенето и проучването на подземни богатства в Черно море Държавата влиза като инвеститор в търсенето и проучването на подземни богатства в Черно море
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев в петък КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев в петък
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Правителството одобри 5% индексация на възнагражденията в бюджетния...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
ЕП реши да поиска становище от Съда на ЕС за търговското...
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Европол разби най-голямата мрежа за синтетични наркотици в Европа
Чете се за: 01:07 мин.
По света
КЕВР започва извънредна проверка в "Топлофикация София"...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ