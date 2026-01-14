Пер-Матиас Хьогмо: Надявам се всички да бъдат готови

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Пер-Матиас Хьогмо
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Лудогорец приключи зимния си подготвителен лагер в Турция с равенство 2:2 срещу полския Ракув Ченстохова във втората и последна контрола преди подновяването на официалните срещи. След проверката старши треньорът на „орлите“ Пер-Матиас Хьогмо говори за детайлите, които все още изискват работа преди мачовете от Лига Европа, които започват с гостуването на Глазгоу Рейнджърс в четвъртък (22 януари).

„Днес видяхме, че се развиваме. Исках да видя начина, по който контролираме мача - създаването на положение през първото полувреме, печеленето на топката обратно. Започнахме и след това подобрихме представянето си. След почивката и след промените имахме нужда от няколко минути, но видяхме доста добри неща тогава. Много играчи повишават нивото си през тези дни. Това го видяхме в днешния мач, така че правим малки стъпки“, заяви Хьогмо.

„Не можем на 100% да се подготвим за мача срещу Рейнджърс. Но ще работим за тактиката, за тези играчи, които ще играят в мача. Надявам се всички да бъдат готови. Надявам се, че ще имаме пет дни, в които да работим на най-високо темпо“, добави наставникът на "орлите".

