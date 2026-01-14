БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Обрат във вота: Отхвърлиха предложението НСО да охранява...
Чете се за: 04:05 мин.
Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на...
Чете се за: 07:17 мин.
И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха...
Чете се за: 04:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Лудогорец завърши наравно с полския Ракув в последната си контрола

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Запази

До края на месеца за Лудогорец предстоят два мача в Лига Европа.

Лудогорец завърши наравно с полския Ракув в последната си контрола
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Лудогорец завърши наравно 2:2 с полския Ракув в последната си контрола през зимната подготовка. Бърнард Текпетей и Станислав Иванов вкараха късни голове за шампиона на България.

Ракув стигна до две попадения през първото полувреме. Още в петата минута Хендрик Бонман фаулира Йонатан Брунес в наказателното поле и норвежкият нападател, братовчед на Ерлин Холанд, вкара от дузпа. В 41-та минута стражът на Лудогорец допусна нова грешка и негов пас бе пресечен от Марко Булат, който бе точен за 2:0.

Разградчани удариха греда през първото полувреме чрез Кайо Видал, а през второто успяха да изравнят на полския вицешампион. Бърнард Текпетей си спечели дузпа и намали за 1:2 в 79-ата минута, а в следващата атака Станислав Иванов бе точен след разбъркване пред вратата на Ракув.

До края на месеца Лудогорец ще изиграе и два официални мача в Лига Европа. "Орлите" ще гостуват на Рейнджърс Глазгоу на 22 януари, а седмица по-късно ще приемат Ница.

Свързани статии:

Кирил Домусчиев: Четири отбора са фаворити за титлата - Лудогорец, ЦСКА, ЦСКА 1948 и Левски
Кирил Домусчиев: Четири отбора са фаворити за титлата - Лудогорец, ЦСКА, ЦСКА 1948 и Левски
Собственикът на шампионите Кирил Домусчиев пристигна в Турция, за...
Чете се за: 03:20 мин.
#ПФК Лудогорец

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти
1
БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти
Проверките на НАП и КЗП: Начинът на връщане на ресто е сред най-честите сигнали за нарушения
2
Проверките на НАП и КЗП: Начинът на връщане на ресто е сред...
Историческо постижение: Александър Кръшняк е втори в паралелния слалом в Бад Гащайн от Световната купа по сноуборд
3
Историческо постижение: Александър Кръшняк е втори в паралелния...
Две баржи потънаха в Дунав
4
Две баржи потънаха в Дунав
"Гласът на госпожата" – БНТ представя филм за Анастасия Мозер
5
"Гласът на госпожата" – БНТ представя филм за...
Грипната вълна настъпва: Какви мерки предприемат здравните власти?
6
Грипната вълна настъпва: Какви мерки предприемат здравните власти?

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
3
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
4
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
5
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
6
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация

Още от: Европейски футбол

Мбапе и Белингам няма да играят в осминафинала Реал Мадрид - Албасете за Купата на Испания
Мбапе и Белингам няма да играят в осминафинала Реал Мадрид - Албасете за Купата на Испания
Росен Божинов подписа с италианския елитен отбор Пиза Росен Божинов подписа с италианския елитен отбор Пиза
Чете се за: 01:07 мин.
Контузия извади Никалс Фюлкруг от сметките на Милан Контузия извади Никалс Фюлкруг от сметките на Милан
Чете се за: 01:22 мин.
Нигериец е първото ново зимно попълнение в РБ Лайпциг Нигериец е първото ново зимно попълнение в РБ Лайпциг
Чете се за: 01:57 мин.
Гризман резервира билета на Атлетико в Топ 8 за Купата на Краля Гризман резервира билета на Атлетико в Топ 8 за Купата на Краля
Чете се за: 02:37 мин.
Торино подпечата мястото си в на четвъртфиналите за Купата на Италия Торино подпечата мястото си в на четвъртфиналите за Купата на Италия
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Трамвай блъсна дете в София
Трамвай блъсна дете в София
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на фокус в политическите декларации в НС (ОБЗОР) Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на фокус в политическите декларации в НС (ОБЗОР)
Чете се за: 07:17 мин.
У нас
И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха на президента нереализиран И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха на президента нереализиран
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
САЩ изтеглят персонала си от ключови военни бази в Близкия изток САЩ изтеглят персонала си от ключови военни бази в Близкия изток
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Бъдещето на Гренландия: Среща между лидери на острова, Дания и САЩ
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Обрат във вота: Отхвърлиха предложението НСО да охранява само...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
1550 евро допълнително ще получат всички пострадали при бедствията...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Студът в Румъния продължава – мъж от град Сибиу отиде на...
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ