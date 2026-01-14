Лудогорец завърши наравно с полския Ракув в последната си контрола

Лудогорец завърши наравно 2:2 с полския Ракув в последната си контрола през зимната подготовка. Бърнард Текпетей и Станислав Иванов вкараха късни голове за шампиона на България.

Ракув стигна до две попадения през първото полувреме. Още в петата минута Хендрик Бонман фаулира Йонатан Брунес в наказателното поле и норвежкият нападател, братовчед на Ерлин Холанд, вкара от дузпа. В 41-та минута стражът на Лудогорец допусна нова грешка и негов пас бе пресечен от Марко Булат, който бе точен за 2:0.

Разградчани удариха греда през първото полувреме чрез Кайо Видал, а през второто успяха да изравнят на полския вицешампион. Бърнард Текпетей си спечели дузпа и намали за 1:2 в 79-ата минута, а в следващата атака Станислав Иванов бе точен след разбъркване пред вратата на Ракув.

До края на месеца Лудогорец ще изиграе и два официални мача в Лига Европа. "Орлите" ще гостуват на Рейнджърс Глазгоу на 22 януари, а седмица по-късно ще приемат Ница.