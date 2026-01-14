Кирил Домусчиев: Четири отбора са фаворити за титлата - Лудогорец, ЦСКА, ЦСКА 1948 и Левски

Не изключвам ЦСКА за титлата. Не ЦСКА 1948, а ЦСКА. Не са чак толкова далече, има страшно много мачове. Ако влязат в първата четворка могат да объркат доста сметки. Четири отбора са фаворити за титлата - Лудогорец, ЦСКА, ЦСКА 1948 и Левски. Това заяви собственикът на шампионите - Кирил Домусчиев, който пристигна в Турция, за да гледа на живо своите футболисти срещу полския Ракув.

„Дай Боже всички отбори да имат такъв собственик (б.р. като Валтер Папазки), който го прави с мерак и с желание, от сърце и взима най-доброто и за стадиона, и за базите. Това е едно голямо бъдеще на ЦСКА и на българския футбол. Говорили сме, смятам, че господин Папазки е на прав път и дава максималното и даже повече от максималното от себе си”, каза още бизнесменът.

Относно опасенията на изпълнителния директор на Левски Даниел Боримиров за удари под кръста, Домусчиев обяви:

"Това са банални лафове, които са типични за българските футболни ръководители."

„Би трябвало не само с два, а с четири отбора да се намали бройката в първенството, но това е друга тема. Колкото по-добри отбори има с добри терени, толкова по-добре за българския футбол. Такива терени, да не обиждам клубове, които са правени преди 30-40 години и се правят компромиси, това не прави чест нито на клубовете, нито на собствениците, нито на БФС да ги търпи”, смята той.

„Казахте, че е ново ръководството на БФС. Бих коментирал лятото, защото искам да видя какви решения ще се вземат, дали ще се подобрят условията за игра - визирам терените, съблекалните, неща, които футболната централа спокойно може да ги иска. Ако бях член на Изпълкома, това отдавна да се е случило. Както беше навремето с осветлението, не се правеха компромиси и това да имат тренировъчни терени, а не да тренират на терените, на които играят. Това всичко стана, включително и ВАР-а, по мое време и с моята активна роля. Сега чакам да видим какви решения ще се вземат и ще коментирам дали става това ръководство, или не става”, продължи собственикът на Лудогорец.

„Основните причини за по-лошото представяне на Лудогорец през есента са контузиите и концентрацията, но това не е само наш проблем, а на всички отбори, които играят в евротурнирите. Мисленето на футболистите е в евромачовете. Но основното са контузиите и донякъде треньорски грешки. Виждате, че като сменихме треньора и имаме нов щаб, много сериозно подготвени хора, отборът играе по друг начин”, отчете Домусчиев.