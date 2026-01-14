БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Обрат във вота: Отхвърлиха предложението НСО да охранява...
Чете се за: 04:05 мин.
Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на...
Чете се за: 07:17 мин.
И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха...
Чете се за: 04:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кирил Домусчиев: Четири отбора са фаворити за титлата - Лудогорец, ЦСКА, ЦСКА 1948 и Левски

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:20 мин.
Спорт
Запази

Собственикът на шампионите Кирил Домусчиев пристигна в Турция, за да гледа на живо контролата на Лудоорец с полския Ракув.

Кирил Домусчиев: Четири отбора са фаворити за титлата - Лудогорец, ЦСКА, ЦСКА 1948 и Левски
Слушай новината

Не изключвам ЦСКА за титлата. Не ЦСКА 1948, а ЦСКА. Не са чак толкова далече, има страшно много мачове. Ако влязат в първата четворка могат да объркат доста сметки. Четири отбора са фаворити за титлата - Лудогорец, ЦСКА, ЦСКА 1948 и Левски. Това заяви собственикът на шампионите - Кирил Домусчиев, който пристигна в Турция, за да гледа на живо своите футболисти срещу полския Ракув.

„Дай Боже всички отбори да имат такъв собственик (б.р. като Валтер Папазки), който го прави с мерак и с желание, от сърце и взима най-доброто и за стадиона, и за базите. Това е едно голямо бъдеще на ЦСКА и на българския футбол. Говорили сме, смятам, че господин Папазки е на прав път и дава максималното и даже повече от максималното от себе си”, каза още бизнесменът.

Относно опасенията на изпълнителния директор на Левски Даниел Боримиров за удари под кръста, Домусчиев обяви:

"Това са банални лафове, които са типични за българските футболни ръководители."

„Би трябвало не само с два, а с четири отбора да се намали бройката в първенството, но това е друга тема. Колкото по-добри отбори има с добри терени, толкова по-добре за българския футбол. Такива терени, да не обиждам клубове, които са правени преди 30-40 години и се правят компромиси, това не прави чест нито на клубовете, нито на собствениците, нито на БФС да ги търпи”, смята той.

„Казахте, че е ново ръководството на БФС. Бих коментирал лятото, защото искам да видя какви решения ще се вземат, дали ще се подобрят условията за игра - визирам терените, съблекалните, неща, които футболната централа спокойно може да ги иска. Ако бях член на Изпълкома, това отдавна да се е случило. Както беше навремето с осветлението, не се правеха компромиси и това да имат тренировъчни терени, а не да тренират на терените, на които играят. Това всичко стана, включително и ВАР-а, по мое време и с моята активна роля. Сега чакам да видим какви решения ще се вземат и ще коментирам дали става това ръководство, или не става”, продължи собственикът на Лудогорец.

„Основните причини за по-лошото представяне на Лудогорец през есента са контузиите и концентрацията, но това не е само наш проблем, а на всички отбори, които играят в евротурнирите. Мисленето на футболистите е в евромачовете. Но основното са контузиите и донякъде треньорски грешки. Виждате, че като сменихме треньора и имаме нов щаб, много сериозно подготвени хора, отборът играе по друг начин”, отчете Домусчиев.

Свързани статии:

Лудогорец завърши наравно с полския Ракув в последната си контрола
Лудогорец завърши наравно с полския Ракув в последната си контрола
До края на месеца за Лудогорец предстоят два мача в Лига Европа.
Чете се за: 01:17 мин.
#ПФК Лудогорец #Кирил Домусчиев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти
1
БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти
Проверките на НАП и КЗП: Начинът на връщане на ресто е сред най-честите сигнали за нарушения
2
Проверките на НАП и КЗП: Начинът на връщане на ресто е сред...
Историческо постижение: Александър Кръшняк е втори в паралелния слалом в Бад Гащайн от Световната купа по сноуборд
3
Историческо постижение: Александър Кръшняк е втори в паралелния...
Две баржи потънаха в Дунав
4
Две баржи потънаха в Дунав
"Гласът на госпожата" – БНТ представя филм за Анастасия Мозер
5
"Гласът на госпожата" – БНТ представя филм за...
Грипната вълна настъпва: Какви мерки предприемат здравните власти?
6
Грипната вълна настъпва: Какви мерки предприемат здравните власти?

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
3
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
4
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
5
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
6
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация

Още от: Български футбол

Джонатан Уртадо донесе успеха на Добруджа над Черно море в контролна среща
Джонатан Уртадо донесе успеха на Добруджа над Черно море в контролна среща
Лудогорец завърши наравно с полския Ракув в последната си контрола Лудогорец завърши наравно с полския Ракув в последната си контрола
Чете се за: 01:17 мин.
Берое обяви първото си ново попълнение за пролетния полусезон Берое обяви първото си ново попълнение за пролетния полусезон
Чете се за: 01:00 мин.
Пред погледа на Веласкес, Локомотив Сф загуби проверката си със сръбския Радник в Анталия Пред погледа на Веласкес, Локомотив Сф загуби проверката си със сръбския Радник в Анталия
Чете се за: 00:37 мин.
Ботев (Пловдив) подписа с офанзивния футболист Педро Игор Ботев (Пловдив) подписа с офанзивния футболист Педро Игор
Чете се за: 01:15 мин.
„Българска армия“ ще разполага с най-качествения терен на Балканите, увериха от ЦСКА „Българска армия“ ще разполага с най-качествения терен на Балканите, увериха от ЦСКА
Чете се за: 05:40 мин.

Водещи новини

Трамвай блъсна дете в София
Трамвай блъсна дете в София
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на фокус в политическите декларации в НС (ОБЗОР) Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на фокус в политическите декларации в НС (ОБЗОР)
Чете се за: 07:17 мин.
У нас
И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха на президента нереализиран И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха на президента нереализиран
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
САЩ изтеглят персонала си от ключови военни бази в Близкия изток САЩ изтеглят персонала си от ключови военни бази в Близкия изток
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Бъдещето на Гренландия: Среща между лидери на острова, Дания и САЩ
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Обрат във вота: Отхвърлиха предложението НСО да охранява само...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
1550 евро допълнително ще получат всички пострадали при бедствията...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Студът в Румъния продължава – мъж от град Сибиу отиде на...
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ