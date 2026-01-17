Мъск иска обезщетение от 134 милиарда долара от „ОупънЕйАй“ и „Майкрософт“

Американският предприемач Илон Мъск настоява за компенсация от 134 милиарда долара от технологичните компании „ОупънЕйАй“ (OpenAI) и „Майкрософт“, твърдейки че те са извлекли „неправомерните печалби“ от подкрепата му преди години за разработчика на чатбота с изкуствен интелект "ЧатДжиПиТи" (ChatGPT).

Това съобщи Ройтерс, позовавайки се на съдебна документация, подадена от Мъск в петък до федералния съд в Оукланд, Калифорния.

Според Мъск „ОупънЕйАй“ е спечелила между 65,5 и 109,4 милиарда долара от приноса му като съосновател на стартъпа, докато ползите за „Майкрософт“, която е инвестирала милиарди долари в стартъпа, възлизат на между 13,3 и 25,1 милиарда долара.

Адвокатите на „ОупънЕйАй“, „Майкрософт“ и Илон Мъск не са отговорили на молба на Ройтерс за коментар по въпроса.

По-рано „ОупънЕйАй“ определи съдебния процес като „неоснователен“ и част от кампания за „тормоз“ от страна на Мъск.

И „ОупънЕйАй“, и „Майкрософт“ оспориха исканията за обезщетение на Мъск в отделно изявление в петък.

Мъск напусна „ОупънЕйАй“ през 2018 г. и сега управлява стартъпа за изкуствен интелект „ексЕйАй“ (xAI), разработил чатбот „Грок“ (Grok). Американският милиардер твърди, че „ОупънЕйАй“ нарушава мисията, с която е била основана чрез промяна на своята структура на организация с нестопанска цел, и дава приоритет на печалбите.

Съдия в Оукланд, Калифорния, постанови този месец, че процесът ще бъде разгледан от съдебно жури, като се очаква да започне през април.

В подадената от Мъск молба се посочва, че той е допринесъл с около 38 милиона долара, което представлява 60 процента от началния капитал за финансиране на „ОупънЕйАй“, помогнал е за набирането на персонал, създал е ключови за основателите на компанията контакти и е придал достоверност на проекта при създаването му.