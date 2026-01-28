БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:02 мин.
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е 58-годишен мъж
Чете се за: 01:40 мин.
С 13 километра се е "стопила" опашката от...
Чете се за: 04:50 мин.
20% от учениците в Пловдив са болни
Чете се за: 01:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Булгартрансгаз" ще участва в реализацията на дигитален коридор между Азия и Европа

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
Общество
Запази
булгартрансгаз участва реализацията дигитален коридор азия европа
Слушай новината

Булгартрансгаз ще участва в реализацията на дигитален коридор между Азия и Европа.

„Днес представяме проект с ключово значение за бъдещето на България, в който участва и Булгартрансгаз – Кардеса. Това е нова подводна телекомуникационна система от последно поколение през Черно море, която ще свърже България и Грузия, с отклонения към Турция и планирано бъдещо разклонение към Украйна, превръщайки страната ни в стратегическа входна точка на нов дигитален коридор между Европа и Азия", каза изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ Владимир Иванов.

"Кардеса" е част от мащабната инициатива за дигитална свързаност, известна като „среден коридор“ или Дигиталния път на коприната, който преминава през Кавказ, Каспийско море и Централна Азия.

По думите на Малинов е важно да се отбележи, че българското дружество няма да вложи допълнителни финансови ресурси за проекта, а ще участва с налични активи като предостави вече изградено трасе.

Подписан е меморандум, който осигурява общата рамка, правата и отговорностите на компаниите, свързани с работата им по реализацията на свързаност между Ахелой и София, част от проекта за подводен кабел за Черно море - Кардеса. Общият обем на инвестицията надхвърля 100 млн. евро.

„Проектът ще засили диверсификацията и суверенитета на данните между Европа и Азия и ще допринесе за повишаване на киберсигурността в енергийния сектор, като предостави физически независима телекомуникационна свързаност за сигурната експлоатация на критична инфраструктура“, подчерта Владимир Малинов.

Според "Булгартрансгаз" ползите за България ще са значими - от стратегическо позициониране като дигитален хъб, през привличане на инвестиции в центрове за данни и AI инфраструктура, създаване на високотехнологични работни места до укрепване на дигиталния суверенитет на страната.

Изграждането на черноморската система "Кардеса" ще стартира от България през 2027 г., като страната ни ще бъде позиционирана в началото на един от най-значимите нови дигитални коридори в международен мащаб.

Гледайте новините и в Метрото Metro
#Азия и Европа #дигитален коридор #"Булгартрансгаз" #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и търговците не могат да я отказват
1
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и...
Внукът на Цветелин Кънчев е задържан
2
Внукът на Цветелин Кънчев е задържан
Делото срещу Кирил Петков: Полицай твърди, че арестът на Борисов е обсъждан в Министерския съвет
3
Делото срещу Кирил Петков: Полицай твърди, че арестът на Борисов е...
Румен Радев: България трябва да изчисти негативите от прибързаното влизане в еврозоната
4
Румен Радев: България трябва да изчисти негативите от прибързаното...
Съдът остави в ареста шофьора, убил 9-годишно дете в катастрофа на прохода "Хаинбоаз"
5
Съдът остави в ареста шофьора, убил 9-годишно дете в катастрофа на...
Спортните събития, които бележат 2026 година
6
Спортните събития, които бележат 2026 година

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
3
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
4
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Технологии

"Климатът - горещата истина": Каква е цената на турбуленцията?
"Климатът - горещата истина": Каква е цената на турбуленцията?
ТикТок ще продължи да работи в САЩ ТикТок ще продължи да работи в САЩ
Чете се за: 01:07 мин.
Мъск иска обезщетение от 134 милиарда долара от „ОупънЕйАй“ и „Майкрософт“ Мъск иска обезщетение от 134 милиарда долара от „ОупънЕйАй“ и „Майкрософт“
5995
Чете се за: 02:10 мин.
Експерт: Между 5 и 15 млрд. на час са загубите при интернет срив като вчерашния Експерт: Между 5 и 15 млрд. на час са загубите при интернет срив като вчерашния
Чете се за: 03:05 мин.
Изкуствен интелект или човек - какво избира бизнесът? Изкуствен интелект или човек - какво избира бизнесът?
Чете се за: 04:35 мин.
Още над 20 години ще работят ядрените блокове в АЕЦ "Козлодуй" Още над 20 години ще работят ядрените блокове в АЕЦ "Козлодуй"
Чете се за: 03:52 мин.

Водещи новини

Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е 58-годишен мъж
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е 58-годишен мъж
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Русия удари пътнически влак в Украйна, Зеленски - това е тероризъм Русия удари пътнически влак в Украйна, Зеленски - това е тероризъм
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Грипната вълна се засилва: Половината болнични легла в Пловдив са заети Грипната вълна се засилва: Половината болнични легла в Пловдив са заети
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
НА ЖИВО: Депутатите ще обсъдят на второ четене закриването на...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Повече от двойно увеличение на загиналите на пътя за януари тази...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
С 13 километра се е "стопила" опашката от чакащи тирове...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Нови протести в Сърбия срещу Вучич
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ