Булгартрансгаз ще участва в реализацията на дигитален коридор между Азия и Европа.

„Днес представяме проект с ключово значение за бъдещето на България, в който участва и Булгартрансгаз – Кардеса. Това е нова подводна телекомуникационна система от последно поколение през Черно море, която ще свърже България и Грузия, с отклонения към Турция и планирано бъдещо разклонение към Украйна, превръщайки страната ни в стратегическа входна точка на нов дигитален коридор между Европа и Азия", каза изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ Владимир Иванов.

"Кардеса" е част от мащабната инициатива за дигитална свързаност, известна като „среден коридор“ или Дигиталния път на коприната, който преминава през Кавказ, Каспийско море и Централна Азия.

По думите на Малинов е важно да се отбележи, че българското дружество няма да вложи допълнителни финансови ресурси за проекта, а ще участва с налични активи като предостави вече изградено трасе.

Подписан е меморандум, който осигурява общата рамка, правата и отговорностите на компаниите, свързани с работата им по реализацията на свързаност между Ахелой и София, част от проекта за подводен кабел за Черно море - Кардеса. Общият обем на инвестицията надхвърля 100 млн. евро.

„Проектът ще засили диверсификацията и суверенитета на данните между Европа и Азия и ще допринесе за повишаване на киберсигурността в енергийния сектор, като предостави физически независима телекомуникационна свързаност за сигурната експлоатация на критична инфраструктура“, подчерта Владимир Малинов.

Според "Булгартрансгаз" ползите за България ще са значими - от стратегическо позициониране като дигитален хъб, през привличане на инвестиции в центрове за данни и AI инфраструктура, създаване на високотехнологични работни места до укрепване на дигиталния суверенитет на страната.

Изграждането на черноморската система "Кардеса" ще стартира от България през 2027 г., като страната ни ще бъде позиционирана в началото на един от най-значимите нови дигитални коридори в международен мащаб.